Сахалинские танцоры ещё раз доказали: возраст не помеха для спортивных и творческих достижений

Три коллектива общественного движения «Сахалинский танцевальный мир» в конце марта показали своё мастерство на двух площадках г. Находка Приморского края.

Наши земляки, увлечённые спортивными бальными танцами, стали лауреатами первого дальневосточного фестиваля-конкурса «Море танца». Ансамбли «Рябинка» и «Жемчужина» удостоены дипломов II степени, а танцевально-спортивный клуб «Дуэт» – диплома I степени, кубка и диплома за оригинальную постановку. Причем конкурировать нашим спортсменам 55 – 85 лет пришлось, в основном, с детьми и молодёжью.

В тот же день сахалинцы выступили с пятью танцами на сцене краевого фестиваля «Ocean Dance», в котором участвовали взрослые танцоры-непрофессионалы. Здесь состязательность ушла на второй план, зато появилось больше возможностей для новых знакомств, творческого общения, обмена опытом.

Но значение этой поездки не только в коллективных достижениях. Она наверняка сыграла особую роль для каждого из участников. Одна из них поделилась впечатлениями.

Бросок через пролив

Мой «стаж» в занятиях спортивными бальными танцами был меньше двух лет, когда в конце прошлого года руководитель «Сахалинского танцевального мира» и тренер нескольких хореографических коллективов Татьяна Легкова сообщила о приглашении на фестиваль в Находку. Оно было принято большинством. Не смутила и необходимость вложить в организацию «гастролей» собственные средства. Как же удаче не улыбнуться в ответ на такую решимость?

Дорожные расходы удалось свести к минимуму благодаря субсидированным билетам. Хлопоты по бронированию квартир в Находке взяла на себя тренер группы начинающих танцоров «Встреча» Инесса Паняева. Островное министерство соцзащиты оплатило трансфер «Аэропорт Владивостока – Находка» в оба конца. А одна из учредителей ООО «Гостиница «Гагарин» Елен Квон заказала автобус для оперативного перемещения команды с одной фестивальной площадки на другую и оплатила экскурсию по городу.

Новая ступень

До поездки танцоры приняли участие в нескольких концертах, приступили к новой хореографической постановке, провели внутриклубный конкурс спортивного бального танца и выступили на городских соревнованиях.

При подготовке фестивальной программы Татьяна Легкова много внимания уделяла постановке корпуса, плавности движений, эмоциональной выразительности. Важно было почувствовать друг друга, двигаться в едином ритме. Безусловное доверие к учителю и любознательность помогали полностью погружаться в процесс, раздвигая рамки собственных представлений о танце. Пришло понимание, что и сама поездка, и подготовка к ней – это переход на новый уровень, а не бесконечное повторение уже известного.

Эффект юга

И вот собраны чемоданы с концертными костюмами, пора отправляться в аэропорт. Не обошлось без волнений: накануне из-за болезни две участницы отказались от поездки. Предстояла корректировка танцевальных номеров. Тут-то и стало понятно, зачем на тренировках каждый «примерял» разные роли.

Приморье встретило нас тёплой, солнечной погодой. После снежных сугробов и гололедицы в Южно-Сахалинске оттаявшая земля Находки, пробившиеся сквозь асфальт одуванчики и порхающие парами бабочки давали понять: мы на юге Приморья.

Во второй день знакомились с портовым городом. После пешей экскурсии и посещения краеведческого музея, вечером, несмотря на усталость, полным составом отправились на репетицию. Руководство местного колледжа искусств любезно предоставило для этого свой зал.

Проверка сценой

А следующий день стал самым напряжённым. Волнение я стала ощущать уже ночью: в голове вертелись мелодии танцев, которые предстояло исполнить. И хотя выспаться толком не удалось, мысленное прокручивание своей партии оказалось сродни тренировке на паркете, помогло точнее соединить движения с музыкой.

Встали затемно, чтобы заняться макияжем, упаковать в чехлы сценические костюмы (у меня их было четыре – по количеству танцев) и за час прибыть до начала концерта.

Минутное знакомство с новой сценой, и вот мы уже в костюмах стоим за кулисами в ожидании своего выхода в кадрили. Чтобы ноги не стали «деревянными», пританцовываем, глядя на пластичных и проворных юных исполнителей предыдущих номеров.

Наконец, объявляют наш выход, звучит задорная музыка, и мы мгновенно превращаемся если не в их ровесников, то в людей без возраста, танцуем с азартом. Свет рампы слепит глаза, из-за этого зрителей не видно, но я чувствую – они с нами, притопывают и прихлопывают, заряжаясь нашим задором. А в конце танца слышу взрыв аплодисментов и восторженные возгласы. Хорошее начало!

Впрочем, публика в Находке очень тепло приветствовала все коллективы, а их только на первом фестивале было четыре десятка, и представили они более 170 танцев. Сахалинские «Жемчужина», «Рябинка» и «Дуэт» выступили с тремя в первой половине дня и отправились на следующую площадку, где представили ещё пять танцев.

Наскоро перекусив в гримёрке, репетируем в холле, готовимся к следующему выходу. И вот – платье в стиле «ампир», прозрачный шарф на плечах, перчатки и веер… Превращаемся в светских барышень и вместе с кавалерами отправляемся на бал. Первый танец так и называется «Средь шумного бала». Зрители поддерживают нас изо всех сил, но уже после первого выступления понемногу наваливается усталость. А впереди ещё два вальса, и важно сохранить осанку, наполнить себя энергией до самых кончиков пальцев. Удалось – не удалось? Аплодисменты убеждают, что если не всё, то многое удалось.

Чувство удачного завершения важного дела сопровождает и на следующий день, когда вручали награды. Только позже, просматривая видео выступлений, замечаю, что была недостаточно собрана, некоторые движения смазаны, да и лицо не так выразительно, как хотелось бы. Словом, понятно, в каком направлении двигаться дальше, а самое интересное и захватывающее ещё впереди.

Своих не бросили

Из-за задержки рейса группа прибыла на остров поздним вечером, когда рейсовые автобусы закончили работу. На стоянке такси тоже было почти пусто, стояли лишь два микроавтобуса…

Как рассказал Сергей Легков, узнав о задержке рейса, он без особой надежды на успех (был уже конец рабочего дня) позвонил министру социальной защиты Сахалинской области Ольге Орловой и попросил о помощи. И решение нашлось. Министр подключила руководителей двух учреждений, располагающих транспортом. Водители микроавтобусов (а это они стояли на пустой стоянке такси) подъехали в аэропорт и развезли танцоров с габаритным багажом по домам. На душе было тепло – на Сахалине нас ждали и готовы были поддержать в любое время дня и ночи.

Евгения Шерешевская.

Фото общественной организации «Сахалинский танцевальный мир».