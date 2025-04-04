Увертюра принесла блестящую победу сахалинскому музыканту и композитору

Главный дирижер эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии Александр Лопатин стал лауреатом I степени в номинации «Композиторы» на Международном музыкальном конкурсе, посвященном А. П. Бородину. Так жюри из именитых музыкантов разных стран оценило симфоническую увертюру «Российско-китайские объятия» сахалинского автора.

Сам композитор считает, что успех в полной мере разделяет с ним его коллектив:

– Спасибо моим замечательным музыкантам за то, что так вдохновенно исполнили мою очередную премьерную авторскую композицию, которая в итоге победила на международном конкурсе им. Бородина. Это наша общая победа. Спасибо огромное!

Премьера увертюры «Российско-китайские объятия» состоялась в начале января в Южно-Сахалинске в новом концертном зале СахГУ. Там эстрадно-симфонический оркестр отметил свою первую годовщину. Тогда же по музыкальным волнам слушатели совершили путешествие и в Китай. О нём рассказала авторская музыка Александра Лопатина «Цветение лотоса» и увертюра «Российско-китайские объятия».

По словам композитора и главного дирижёра, наброски к последнему произведению по прошествии 10 лет наконец-то обрели завершённость. А ускорили творческий процесс Российско-Китайские зимние молодёжные игры, которые в те дни проходили в Южно-Сахалинске. У Александра в итоге получилось масштабное и красивое произведение с ярким художественным образом, заявленным в названии темы. Прослушав увертюру, зал аплодировал стоя.

Как показывают дальнейшие события, впечатления сахалинской публики не разошлись с оценками жюри Международного конкурса.

Людмила Николаева.