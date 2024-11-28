Пятница, 29 ноября, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

Сахалинские туристические компании участвовали в международной выставке в Китае

Фото: Правительство Сахалинской области.

На экспозиции «China International Travel Mart» собрались ведущие туроператоры, представители авиакомпаний, агентств и отелей из более чем 20 стран. Россию представил объединённый стенд Сахалинской области и Камчатского края.

В этом году островной регион презентовали семь ведущих туристических компаний: «Туристический центр «Сахалин и Курилы», «Дрим», «Тур-бизнес клуб «Амист», «Кунашир-Тур», «Просахалин», «Омега-Плюс», «Би-томо».

Зарубежных туроператоров особенно впечатлила великолепная природа, красивейшие пейзажи, аутентичность, не тронутая урбанизацией, – всё это предложено в туристических программах Сахалинской области.

– Участие региональных компаний в данном мероприятии подчёркивает готовность Сахалина и Курил принимать китайских путешественников с высоким уровнем сервиса и гостеприимства, позиционируя остров как популярное направление для постоянных визитов. В любой сезон здесь есть уникальные туристические предложения, – отметила руководитель регионального центра поддержки экспортной деятельности Анна Лебедева.

Представители туристической отрасли провели переговоры с китайскими компаниями, достигнув договорённостей по организации ознакомительных туров в зимний и летний периоды.

Экспозиция Сахалинской области получила от организаторов выставки награду «Лучшее оформление стенда».

Ирина НОВИКОВА.

Предыдущая статья
Автодорогу между Холмском и Яблочным одели в асфальт
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ