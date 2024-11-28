Сахалинские туристические компании участвовали в международной выставке в Китае

На экспозиции «China International Travel Mart» собрались ведущие туроператоры, представители авиакомпаний, агентств и отелей из более чем 20 стран. Россию представил объединённый стенд Сахалинской области и Камчатского края.

В этом году островной регион презентовали семь ведущих туристических компаний: «Туристический центр «Сахалин и Курилы», «Дрим», «Тур-бизнес клуб «Амист», «Кунашир-Тур», «Просахалин», «Омега-Плюс», «Би-томо».

Зарубежных туроператоров особенно впечатлила великолепная природа, красивейшие пейзажи, аутентичность, не тронутая урбанизацией, – всё это предложено в туристических программах Сахалинской области.

– Участие региональных компаний в данном мероприятии подчёркивает готовность Сахалина и Курил принимать китайских путешественников с высоким уровнем сервиса и гостеприимства, позиционируя остров как популярное направление для постоянных визитов. В любой сезон здесь есть уникальные туристические предложения, – отметила руководитель регионального центра поддержки экспортной деятельности Анна Лебедева.

Представители туристической отрасли провели переговоры с китайскими компаниями, достигнув договорённостей по организации ознакомительных туров в зимний и летний периоды.

Экспозиция Сахалинской области получила от организаторов выставки награду «Лучшее оформление стенда».

Ирина НОВИКОВА.