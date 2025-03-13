«Сахалинский лыжный марафон один из лучших в мире». Такова оценка известного спортивного комментатора Андрея Ариха

На проходившем XXVI Сахалинском лыжном марафоне памяти И. П. Фархутдинова одним из ведущих был спортивный комментатор Андрей Арих. Известный прямыми репортажами на центральных каналах страны с трех олимпиад и чемпионатов мира, чемпионатов Европы по триатлону и биатлону, Всемирной зимней Универсиады, этапов Кубка мира по лыжным гонкам, гонок FIS, WORLDLOPPET, EUROLOPPET, RUSSIALOPPET, FISMARATHON CUP и др.

В этой профессии Андрей Арих – человек не случайный. Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, участник многих лыжных марафонов в России и за рубежом не раз выходил на старт легкоатлетических марафонов.

– Андрей, у вас богатая и довольно интересная биография в журналистике. Ваш голос знают поклонники лыжных гонок, биатлона и триатлона России. Объездили полмира. Предполагали, что придется вести репортажи с Сахалинского марафона?

– Даже не думал, что когда-то окажусь на Сахалине. Для меня большая честь посетить ваш остров. Он открылся в очень интересных красках. Я большой любитель природы. На Сахалине меня поразило сочетание морских пейзажей, хвойных лесов, березовых рощ, смешанные леса. Даже тундра на острове есть. Такого разнообразия природы с обилием снега я ещё не встречал в нашей стране.

– Можно несколько слов о Южно-Сахалинске.

– Увидел современный комфортный город, который ничем не отличается от городов центральной части нашей страны. И при этом рядом дикая, потрясающая по своей красоте природа, величавые сопки и можно сказать в шаговой доступности море.

– Удалось ли вам до старта марафона прокатиться на лыжах от Лесного через перевал до Южно-Сахалинска?

– Не смог удержаться от такого соблазна. Хотя меня и предупреждали, чтобы я этого не делал – после прошедшей метели трасса ещё не была готова. Но я преодолел всю дистанцию, на которой, спустя два дня, вели борьбу за медали марафонцы. Скажу откровенно – расстояние в 50 км от Лесного до Южно-Сахалинска преодолел с большим трудом. На отдельных участках приходилось снимать лыжи. Проваливался по пояс в снег. Все это произвело на меня сильное впечатление.

– Что можете сказать о нашей природе, которую вы увидели не из окна автомобиля, а если так можно сказать, в живую, во время своего марафона.

– Все, кто увлекается лыжным спортом, любят природу. Когда альпинисты собираются покорять одну из гор, они уважительно спрашивают у неё, позволит ли она взойти на её вершину. Альпинист он покоряет в первую очередь себя, побеждая свои слабости. Природа оказывает ему милость, что не противится этому.

Так и у лыжников, когда они преодолевают ветра, сильный снегопад, а порой и нешуточные морозы, зачастую дистанцию с очень сложным рельефом. Природа проверяет человека, какая у него сила воли. Поэтому все поклонники лыжного спорта относятся к природе с огромным уважением и с ней строго на Вы.

– Андрей, как вы оцениваете организацию Сахалинского марафона?

– Смело могу заявить, Сахалинский марафон один из лучших в мире. По уровню организации и уникальности маршрута. Дело в том, что у нас в России линейных марафонов, из точки А в точку В, всего три. Первый – Европа – Азия, который, к сожалению, не всегда проводится по линейному маршруту. Второй вдоль канала Москвы и Подмосковья, но этот канал возводил человек.

На Сахалине лыжники преодолевают дистанцию в окружении дикой неукротимой природы. Такие маршруты особенно в цене у лыжников серии Ski Classics в альпийских населенных городках.

У нас в стране такого нет. Вернее, уже есть, и все благодаря влюбленным в лыжный спорт сахалинцам и руководству области.

Что касается самой организации, то здесь я увидел те элементы, которые не наблюдал в других городах не только нашей страны, но и за рубежом. Могу с уверенностью сказать – все, кто был задействован в проведении этого марафона, большие молодцы.

– Как по вашему мнению, реально ли на Сахалине провести гонку имени олимпийского чемпиона Александра Легкова?

– Слышал я о таком предложении Легкова, которое он сделал губернатору Валерию Лимаренко. Надо сказать, что Александр очень инициативный человек и с его энергией все возможно. В каком виде будет это предложение реализовано, сказать сегодня сложно. Гонка получила огромную популярность в центральной части России, и как ее организовать на вашем острове, пока затрудняюсь сказать. Но предложение губернатору области сделано интересное, и надо подумать министерству спорта Сахалинской области о возможности его реализации.

– Хотели бы вы еще раз приехать на Сахалин? Если да, то в качестве спортивного комментатора или участник марафона?

– Откровенно, то очень хотелось бы приехать в качестве участника. Не хотел бы, чтобы мои слова были восприняты как односторонний отказ от своего сегодняшнего амплуа. Скажем лучше так: я мечтаю, что когда-нибудь пробегу ваш международный Сахалинский марафон памяти Игоря Павловича Фархутдинова в качестве участника.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.