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Прокуратура требует владельца разбившегося вертолета вывезти обломки с лесного массива

За два года владельцы разбившегося на пике Чехова вертолета  не удосужились убрать обломки воздушного судна с лесного массива. Сахалинский транспортный прокурор после проверки исполнения природоохранного законодательства внес руководителю ООО «Бриллиант» представление, но действенных мер к устранению нарушений компанией принято не было.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд – обязать собственника вертолета очистить земли лесного фонда.  Требования прокурора удовлетворены.

Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба  надзорного органа.

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