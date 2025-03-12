Прокуратура требует владельца разбившегося вертолета вывезти обломки с лесного массива

За два года владельцы разбившегося на пике Чехова вертолета не удосужились убрать обломки воздушного судна с лесного массива. Сахалинский транспортный прокурор после проверки исполнения природоохранного законодательства внес руководителю ООО «Бриллиант» представление, но действенных мер к устранению нарушений компанией принято не было.

В связи с этим прокуратура обратилась с иском в суд – обязать собственника вертолета очистить земли лесного фонда. Требования прокурора удовлетворены.

Фактическое устранение нарушений на контроле прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного органа.

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