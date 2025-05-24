Сегодня последний звонок прозвенел почти для 8 тысяч выпускников области

В Южно-Сахалинске торжественные линейки по этому поводу прошли для 1411 одиннадцатиклассников (в прошлом году их было на 61-го меньше).

Ребятами освоена программа общего среднего образования. Осталось только сдать экзамены, пройти государственную аттестацию, получить аттестат. И тогда перед ними откроются новые возможности для учёбы и труда.

В областном центре стало традицией проведение в парке имени Ю. А. Гагарина праздника последнего звонка для всех выпускников города.

Солнечным субботним днём юноши и девушки в парадной школьной форме (а некоторые в карнавальных костюмах) гуляли по аллеям, катались на аттракционах, отдыхали перед будущими испытаниями. Пусть у них всё получится, сбудутся планы и мечты!

Кирилл Сергеев.

Фото автора.