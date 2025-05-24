На водном и воздушном транспорте вводят дополнительные рейсы для тех, кто едет на Курилы и север Сахалина

По мнению перевозчиков, это должно решить проблему с нехваткой мест.

Начата продажа авиабилетов на дополнительный самолёт Оха-Хабаровск и в обратном направлении на июль и август. Как рассказали в региональном минтрансе, в расписании будут два рейса, они субсидируются из федерального бюджета, стоимость полёта в одну сторону – 5тыс.843 руб.

Летом планируется увеличить частоту полётов из Южно-Сахалинска на Курилы – до Итурупа предусмотрено по 16 авиарейсов в неделю, до Кунашира по 14. До пяти в неделю увеличится количество полётов на вертолёте между Камчаткой и Парамуширом. С полуострова к северным Курилам ходят также пассажирские теплоходы, число их рейсов в летние месяцы увеличится до 17. На линии Корсаков – Курилы этот показатель возрастёт до 20.

При необходимости область проработает с перевозчиками вопрос об увеличении количества морских и авиарейсов. В правительстве региона рассматривают вопрос о дифференциации тарифов для жителей Сахалина и Курил, чтобы они могли платить за билеты меньше.

Кроме того, продолжает работу сервис «Лист ожидания», который помогает найти билеты на все виды транспорта и построить оптимальный маршрут путешествия. Специалисты принимают заявки ежедневно по телефону *0065, добавочный номер 2.

Владимир ПАВЛОВ.