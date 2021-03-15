Сейчас, сегодня, завтра и вчера. Персональная выставка сахалинских художников Евгения и Людмилы Асабиных

Экспозиция развернута в областном художественном музее. Выставочный проект является определенным этапом творческого отчета в экспериментальном направлении молодых художников. Каждую картину Евгений и Людмила писали совместно, все произведения имеют двойное авторство. Ряд работ еще нигде не экспонировался.

В большом зале музея представлены живопись и графика, выполненные в разных техниках и жанрах, но предпочтение отдается масляной живописи. Здесь и классические пейзажи, и абстракции, и впечатления от путешествий. Как и на предыдущих выставках, островная тема является главной.

Абстрактные графические листы серии «Незнакомцы» интересны передачей мимолетного впечатления. Название серии указывает на изображение чего-то или кого-то малознакомого, но при этом запоминающегося. Образы, которые выражают чувства художников, создают определенное настроение.

В живописных абстрактных композициях «Разговор», «Вечер», «Спящие скалы» художники уделяют внимание уплощению пространства, колориту и определенной стилизации. В работах гипертрофированные пропорции формы предметов и контуры.

Выставка «Сейчас, сегодня, завтра и вчера» – это образы мест, где когда-то вместе побывали художники, их воспоминания, впечатления, фантазии, их один мир на двоих.

Посетить экспозицию можно до 31 марта.

Людмила БЕРКОВИЧ.

Справка

Евгений и Людмила Асабины учились в Сахалинском колледже искусств, затем соответственно во Владивостокском художественном училище и Дальневосточной государственной академии искусств. С 2005 года по настоящее время занимаются организационной и педагогической деятельностью в «Студии живописи Людмилы и Евгения Асабиных». Члены Профессионального союза художников России.