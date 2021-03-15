Коммерсант поневоле. Самую выгодную сделку на сахалинском рынке недвижимости совершила пенсионерка в свои 83 года

Южносахалинка Алла Войцева продала свой дачный участок за 500 тысяч рублей. Договор купли-продажи она подписала 11 февраля этого года. А уже 28 февраля Алла Николаевна вновь купила свои 10 соток. Но уже за 50 тысяч рублей.

Пока дом цел

Летом прошлого года 83-летняя Алла Николаевна познакомилась во дворе своего пятиэтажного дома с Даниилом Михеевым. Для нее — совершенно случайно. Молодой человек подошел к ней, представился и… впрочем, ничего особенного более ей не сказал. Поговорили так, о том, о сем. А в ноябре Даниил предложил Алле Николаевне выкупить у нее частное домовладение по улице Больничной, в котором она давно уже не жила. Хотя использовала как дачу. Благо, дом с участком находился не так уж далеко от места ее постоянного проживания.

Алла Николаевна согласилась. И не потому, что дом был ей не нужен. Очень уж неспокойным оказался этот район. Буквально за полгода на улице Больничной и соседней с ней Авиационной сгорело четыре дома, а один был поврежден огнем.

Немного постоял и в одночасье ушел под нож бульдозера. Одна ровная площадка от него осталась. Тогда владелец дома Владимир Медюлянов оказался без крыши над головой. Об этом наша газета писала в статье «По закону бульдозера» (№ 60 от 27.08.2019 г.). Через несколько месяцев, так и не успев подать исковое заявление в суд, пенсионер умер. Тут уж лучше продать, пока дом цел. Мало ли что?

Дом Алла Николаевна продала за 2 млн рублей. Все прошло, как говорится, чин по чину. Съездила вместе с Даниилом в банк, положила деньги на свой счет, потом в МФЦ подписала договор. И была очень рада. Не столько факту продажи, сколько обходительному отношению со стороны покупателя. Хотя кое-кто из знакомых сокрушался, дескать, продешевила Алла Николаевна: дом был хороший, да и участок — тоже, можно было бы и подороже взять. Это ведь не окраина, практически центр города.

Доверие — это важно

— Даниил мне тогда очень понравился, — рассказывает Алла Николаевна. — Все сделал по-хорошему. И я к нему отнеслась с доверием.

Честность Алла Николаевна всегда ценила больше, чем подпись в документе. Вероятно, это идет от ее сиротского детства. Как-то в детский дом, в котором она воспитывалась три года, пришла женщина и заявила: «Я твоя мама. Пришла за тобой. Пойдешь ко мне жить?». Девочка отказалась наотрез.

— Когда мама умерла, мне было семь лет, — объясняет свой отказ Алла Николаевна. — Что же я не помню ее?

В следующий раз, когда маленькую Аллу снова вызвали в кабинет директора, уже другая женщина не пыталась хитрить. Она просто предложила девочке пожить в ее семье. «Пойдешь ко мне?» — прозвучал тот же вопрос. И теперь Алла твердо ответила: «Да!».

В эту семью Алла так и не попала. Через несколько дней девочка узнала, что у нее нашлась старшая сестра. Она и забрала Аллу к себе. Но до сих пор о той женщине Алла Николаевна вспоминает с теплотой.

«Сколько дадите»

В феврале этого года Алла Николаевна предложила Даниилу купить у нее дачный участок в «Елочках». Посмотрев документы, тот спросил: «Сколько?»

— Сколько дадите, — ответила Алла Николаевна.

Через несколько дней Даниил снова усадил пенсионерку в свою машину и отвез в МФЦ. Подписывая договор купли-продажи и расписку в получении денег, Алла Николаевна порадовалась: хорошую сумму назначил ей Даниил, целых 500 тысяч рублей! Может, теперь все ее горести останутся в прошлом?

Алла Николаевна одна воспитывала двоих сыновей. Старший давно умер. Младший болеет с детства. Сколько ей пришлось в свое время походить с ним по больницам! А сейчас и у самой ноги едва передвигаются. Хорошо, невестка не забывает, приносит продукты. Но ухаживать и за больным мужем, и за свекровью, конечно, нелегко. Алла Николаевна знает это по собственному опыту. Медсестра по образованию, она сама когда-то ухаживала за немощными стариками. Не исключено, что и ей в скором времени может понадобиться сиделка.

Куплю не глядя

Вы когда-нибудь покупали недвижимость не глядя? Нет? Оказалось, это очень увлекательное занятие.

Из МФЦ Даниил вместе с Аллой Николаевной поехал посмотреть только что приобретенный участок. И… он ему не понравился. Об этом Даниил так сразу и заявил, дескать, далеко, дорога снегом завалена…

Однако, доставив Аллу Николаевну к подъезду, покупатель передал ей за участок деньги. Та, не считая, положила их в пакет.

— Я сразу почувствовала, что пачечка какая-то маленькая, — признается Алла Николаевна, — но посмотрела только дома. А там 50 тысяч. Подумала, позже отдаст остальное.

День ждала пенсионерка, два… Нет ни покупателя, ни денег. Тогда она и решила позвонить к нам в редакцию.

«Почта!»

Выслушав Аллу Николаевну, мы засомневались, не напутала ли чего-нибудь сама пенсионерка. За какую же все-таки сумму у нее купили дачный участок? Этот вопрос нам пришлось несколько раз задавать по телефону Даниилу Михееву. Тот долго не хотел называть никаких сумм. Хотя о себе немного рассказал. Выяснилось, что он предприниматель, у него имеется своя техника: бульдозеры, тракторы… И даже поделился своими соображениями о том, как стать предпринимателем.

— Так за сколько же вы купили дачный участок, за пятьдесят тысяч или за пятьсот? — вновь и вновь спрашивали мы.

— За пятьсот, если это вас успокоит, — в конце концов ответил Даниил.

Нет, это никого не успокоило. И самого Даниила — тоже. В тот же день Алла Николаевна уже рассказывала нам о том, как он отчитал ее по телефону за обращение в редакцию. «Скажите, чтобы никакой статьи не печатали, а я вам верну участок через две недели, — передала нам пенсионерка требование Даниила. — Он хотел приехать, но я сказала, что не пущу».

Тем не менее Даниил Михеев уже набирал в домофоне номер квартиры Аллы Николаевны.

— Кто? — спросила пенсионерка.

— Почта! — ответили в домофон.

Вместо работника почты появился Даниил. Дверь они принялись тянуть, как репку, каждый в свою сторону. Даниил пытался войти в квартиру. А напуганная Алла Николаевна изо всех сил старалась его не впустить. На шум выглянула соседка с верхнего этажа. Это отвлекло непрошенного гостя, и пенсионерке наконец-то удалось дверь захлопнуть.

Купил или не купил?

Две недели Даниил Михеев выжидать не стал. Уже на следующий день он позвонил пенсионерке и предупредил, что взял талончик в МФЦ. «К десяти часам я к вам завтра приеду», — пообещал Даниил.

Рассказывая об этом журналистам «Советского Сахалина», Алла Николаевна никак не могла взять в толк, почему Даниил считает себя собственником участка. Ведь, по ее мнению, он его так и не купил!

— Ну, как же не купил? — объяснял ей Даниил. — Купил! У меня уже и договор зарегистрирован.

Алла Николаевна растеряно повторяла, что Даниил должен был за участок пятьсот тысяч, а отдал ей только пятьдесят. А значит, считает она, — не купил!

Увы, Росреестр проверяет лишь наличие подписей в документах. Факт передачи денег фиксируется распиской между покупателем и продавцом. Подписать бы Алле Николаевне расписку ровно на ту сумму, которую она получила от Даниила. И все, вероятно, покупатель отдал бы ей и оставшиеся 450 тысяч. Или — нет?

Не отходя от кассы

На этот раз в МФЦ Алла Николаевна поехала вместе со знакомой. Та посмотрела документы, которые предстояло подписать пенсионерке. Первое, что не устроило, — это сумма, проставленная в договоре и расписке: снова 500 тысяч рублей! Хотя накануне по телефону Даниил заверил Аллу Николаевну, что при оформлении сделки она вернет ему пятьдесят.

Мгновенно Даниил заменил документы на новые, теперь уже с суммой в 50 тысяч рублей. Объяснил, что заранее подготовил договор и расписку в двух вариантах.

Еще дважды Даниилу, теперь уже как продавцу, пришлось вносить в договор и расписку поправки. То паспортные данные Аллы Николаевны указаны неверно, то исправления сделаны не везде, где требуется.

Новый договор покупатель и продавец, поменявшись местами, в конце концов подписали. Теперь Алла Николаевна купила у Даниила свой участок за 50 тысяч рублей. При этом она вернула несостоявшемуся покупателю всю сумму сразу, что называется, не отходя от кассы, точнее — от специалиста МФЦ.

«Есть участки и за четыреста»

Почему же все-таки Даниил, покупая участок у пенсионерки, указал в договоре 500 тысяч рублей? Собирался ли он их отдать продавцу? Даниил даже удивился такому вопросу, дескать, в том же месте за четыреста можно найти землю получше, а соток, как минимум, в два раза больше.

Так почему бы не проставить в документах реальную сумму? Даниил дал несколько вариантов ответа. Сначала он сказал, что так посоветовал написать юрист. Потом добавил, дескать, цена договора должна быть выше кадастровой стоимости объекта (она составляет около 300 тысяч рублей). Наконец, цена покупки в 500 тысяч нужна была для последующей перепродажи участка.

А расписка здесь при чем? В ней-то почему не указать ту сумму, которую он отдал Алле Николаевне? По этому поводу версии не прозвучало ни одной.

Зато Даниил попенял пенсионерке, мол, надо было с самого начала пригласить знакомую, она бы все объяснила. Вот только что именно, не уточнил. Возможно, то, что в документах всегда должны стоять реальные суммы? Или продавать/покупать нужно по принципу: утром деньги – вечером объект? Вероятно, следовало бы объяснить и то, что сначала нужно посмотреть участок, договориться о конкретной цене, а уж потом подписывать договор и тем более расписку в получении денег.

Почему же сам Даниил предпочел обо всем этом умолчать?

(Имена и фамилии главных героев изменены).

Лия РОМАНОВА.