«Сердцем рвёмся к родной стороне»

Дочь военно-морского офицера Лидия Захарчук (Карпова) родилась под Владивостоком, но с шести и до 32 лет прожила на Сахалине. Оттого и ностальгирует по острову, считая его родным и любимым.

Как знать, быть может, ей и не пришлось бы покидать дорогие сердцу места, если бы не распад СССР и трудные 1990-е с их хаосом, безработицей, бесперспективностью. Тогда многие островитяне снялись с привычных мест и устремились на материк в поисках лучшей жизни. Лидия, получив педагогическое образование, уехала на материк поближе к родителям.

В своём блоге она написала: «Сейчас живу в красивом и уютном городке Вольске на Волге. Не люблю уныние и пессимистов. Люблю природу, путешествия, обожаю собак, рисую картины, пишу стихи и немножко прозу, много фотографирую и делаю видеоролики». (Её видеоряд к песне «Сахалин, конечно, не Австралия» Натальи Зейц и Виктора Кима мы представляли в проекте «Воспетые острова» 7 августа 2022 года. – Прим. ред.).

Лидия пишет, что очень скучает по друзьям и самой красивой на свете сахалинской природе, по удивительному острову, полному тайн и загадок. Ей часто снится море, пахнущее капустой и шиповником.

Наша землячка выпустила книгу «Расскажи про Сахалин» и поэтический сборник «Стихи про Сахалин». А в последнее время с помощью искусственного интеллекта стала создавать песни на свои тексты. Сегодня мы знакомим с одной из них – «Ты расскажи про Сахалин». Есть в ней такие слова:

Безнадёжно, отчаянно хочется

Оказаться у края земли…

Оживут пусть мечты и пророчества –

Снова встретит меня Сахалин.

Пусть обнимет меня как приятеля,

Как ребёнка, который шалил…

Всё простит, заключая в объятия,

Остров детства, родной Сахалин.

На своей страничке в интернете Лидия Захарчук (Карпова) написала: «Ролик посвящается всем, кто живёт или жил на Сахалине, и моему родному городу Корсакову. А также тем, кто родился и вырос в СССР».

Людмила НИКОЛАЕВА.