В областном краеведческом музее открылась юбилейная выставка к 85-летию Елены Алексеевны Бибиковой

Её малая родина – север Сахалина с его глубокими снегами, полянами ягод, стадами оленей. Пока отец вместе с мужчинами пас этих гордых благородных животных, женщины в стойбище рыбачили, воспитывали детей, шили одежду и обувь, выращивали оленят.

Лена с юных лет помогала маме. Присматривалась к тому, как она со всем управляется да ещё находит время украшать одежду и обувь вязью северных орнаментов.

В свои тринадцать Елена стала вышивать тапочки, а ещё через пару лет шить себе платья.

Но, пожалуй, самый главный навык, который приобрела девочка из уйльтинского кочевья, общаясь со старейшинами стойбища, – она освоила родной язык. И в дальнейшем забота о его сохранении стала главным делом её жизни.

Профессионального педагога Елену Алексеевну Бибикову в островном регионе многие знают как хранительницу уйльтинского языка и культуры. Она перевела на родной язык произведения художественной литературы, такие как «Маленький принц» Антуана де Сент Экзюпери, стихо­творения Владимира Высоцкого, главу из книги А. П. Чехова «Остров Сахалин», посвященную жизни и быту коренных народов. А ещё – Всеобщую декларацию ООН о правах коренных народов, лирические стихи уйльтинской поэтессы из пос. Ноглики Анжелы Мувчик и стихо­творения собственного сочинения для детей младшего возраста.

Преуспела мастерица и в составлении с группой специалистов словарей-разговорников, в изготовлении национальных музыкальных инструментов и предметов быта, а также образцов народного северного костюма для музеев области. Работы Бибиковой отмечены наградами всероссийского фестиваля «Сокровища Севера» в Москве.

Талант, он проявляется во всём, к чему прикасаются душа и умелые руки Елены Алексеевны Бибиковой. В этом убеждает выставка «Рождённая в тайге», которая демонстрируется в областном краеведческом музее. Экспозиция юбилейная и персональная в честь 85-летия Елены Алексеевны.

Предваряя её открытие, старейшину тепло поздравили коллеги. Представитель регионального министерства образования Людмила Чистякова отметила: имя Елены Алексеевны Бибиковой значится первым в составе авторской группы, разработавшей первое официальное учебное пособие – букварь «Уйльтинский язык», а также «Картинный словарь для учеников 1 – 4-х классов» и уникальный пакет дошкольника из миниатюрных книжек со стихами Елены Алексеевны на родном языке коренных северян.

А осенью нынешнего года школы области получат новое учебное пособие, над которым Бибикова в составе группы специалистов работала два с половиной года. Это уйльтинско-русский и русско-уйльтинский словарь на 6 тыс. слов.

Советник по работе с коренными народами Севера департамента общественных коммуникаций областного правительства Елена Ястребова вручила юбиляру благодарность за профессионализм, вклад в развитие культуры и передачу молодому поколению опыта и знаний.

– Про таких людей, как Елена Алексеевна Бибикова, говорят, что они кладезь уникальных знаний, душа народа, избранники богов, – отметила член регионального совета полномочных представителей коренных малочисленных народов Севера Светлана Санги. – Мы знаем вас как сказительницу, исполнительницу народных песен и своих собственных, как переводчика художественной литературы и автора учебных пособий и изданий об уйльтинской культуре. Ваш талант проявлен в декоративно-прикладном искусстве. Ваши работы ценятся и хранятся в музеях области и Японии. Вы воспитали дочь и внуков в любви к традиционной родной культуре. Дочь Вероника Осипова на сегодняшний день – единственный в Союзе художников России представитель островных коренных малочисленных народов Севера. В этом есть и ваша заслуга, потому что любовь к искусству прививается с детства.

Тут и наступила торжественная минута, когда Вероника подарила маме свою картину «Птицы». А кто-то из присутствующих бросил реплику-установку: «Не прерывать полёт, Елена Алексеевна!». Похоже, юбиляру (кстати, автору издания «Полёт вдохновенной души» об уйльтинских орнаментах) это пожелание понравилось. Ведь дел и планов у неё немало.

Елизавета АНДРЕЕВА.