«Северный ветер» из Охи взял Гран-при всероссийского фестиваля в Татарстане

Образцовый коллектив казачьей культуры «Северный ветер» из города Охи собрал букет наград на IX Всероссийском фестивале-конкурсе «Казань встречает друзей».

Мероприятие, посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрало в Казани участников из семи регионов России. Программа фестиваля была насыщенной: вокал, хореография, художественное чтение, световое шоу и мастерство фланкировки.

Итоги конкурса превзошли все ожидания: охинский «Северный ветер» завоевал 18 дипломов лауреатов первой степени, 8 – второй степени, а также Гран-при в общекомандном зачёте.

Помимо выступлений в конкурсной программе охинцы встретились с ансамблем народного танца «Ялкын» (Казань) и провели мастер-класс по сценической фланкировке. Принимающая сторона в свою очередь познакомила сахалинских участников с основами татарского танца.

Елена КУЛИКОВА.