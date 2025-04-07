БПЛА В Корсаковском районе начертил клюшку в честь хоккеиста Овечкина

На прошедших выходных Александр Овечкин побил достижение Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиги. На его счету 895 успешных голов.

В честь достижений российского спортсмена на аэродроме «Пушистый» организовали уникальный перформанс: беспилотник с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС» нарисовал в небе восьмерку — символ игрового номера спортсмена и бесконечности побед российского хоккея. Также дрон создал изображение самой большой клюшки в мире длиной более 2200 метров.

Общий маршрут беспилотника составил более 8 километров. Полет был организован АО «ГЛОНАСС» совместно с дальневосточной беспилотной авиакомпанией «Аврора БАС». Трекер, подключенный к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», позволил в режиме реального времени отслеживать траекторию полета.

Так необычно на Сахалине отметили рекорд соотечественника.

Наталья ДЕСЯТОВА.

Видео: ТГ-канал “SakhFly”.

Фото: скриншот с видео.