Шансон с сердцем в унисон

«Вот она где, сказка, вот где песнь!» – такое открытие для себя сделал автор-ис­пол­нитель шансона, поэт и композитор Виталий Аксёнов из Санкт-Петербурга, недавно побывавший на Сахалине. Ярких впечатлений о скалах, бухтах, водопадах, людях островной земли оказалось столько, что они воплотились в авторские стихи, музыку и вокал. Таким образом заслуженный артист Санкт-Петербурга и Республики Татарстан пополнил новым клипом свою песенную коллекцию, насчитывающую почти две сотни композиций. Сегодня мы представляем вниманию наших читателей его новую работу.

Виталий Аксёнов родом из белорусского Бреста. Ему 54 года. Можно сказать, его творческую судьбу во многом предопределили школа с музыкально-хоровым уклоном и унаследованные от мамы дарования. Он научился играть на баяне, гитаре, духовых и ударных инструментах, пел и танцевал в школьной самодеятельности.

В железнодорожном техникуме создал свою рок-группу, да и в Брестском строительном институте, где учился на проектировщика гражданского строительства, занимался музыкой. Да так увлечённо, что решил бросить вуз.

Но в трудные 1990-е Виталию пришлось играть не только на свадьбах и в ресторанах, но и подрабатывать разнорабочим, столяром, кочегаром, балетмейстером и хормейстером в школе, продавцом коммерческого ларька, водителем-перевозчиком…

Но, как сам признаётся, к музыке вернулся в 1997-м. После того, как вновь приехал в Брест из Ростова-на-Дону, где в качестве ресторанного музыканта написал первую песню. Тогда же он определился с исполнительским стилем, выбрав шансон.

Аксёнов создал группу «Артель». Пел песни из репертуара Шуфутинского, Новикова, Высоцкого, Розенбаума, писал свои треки. В 2009 году получил премию «Шансон года». Несколько раз участвовал в проектах Александра Новикова, в сборных концертах в Москве. Не раз выступал в Сирии перед российскими военнослужащими, за что был награждён медалью.

Виталий живёт в Санкт-Петербурге, даёт благотворительные концерты в Донбассе, поддерживает наших ребят в госпиталях. Осенью прошлого года с гастрольным туром «До конца и до Победы» проехал по регионам страны. Увидел он и Сахалин и искренне восхитился его красотой. Можно считать, что у наших островов прибавилось и почитателей, и поклонников.

Людмила Степанец.