Первый в России филиал Театрального института имени Бориса Щукина начинает работу в Южно-Сахалинске

В островном регионе будут подготавливать профессиональных театралов.

В Южно-Сахалинске открылся филиал Театрального института имени Бориса Щукина. Он примет первых студентов 1 сентября 2025 года.

Филиал занял часть Южно-Сахалинского педагогического колледжа СахГУ. Ректор института Евгений Князев отмечает, что здание удалось подготовить на год раньше запланированного срока. Здесь есть всё, что необходимо для будущих звёзд сцен: современные учебные аудитории, специализированные залы для хореографии, гримёрки и сценическое пространство. Перед зданием появился студенческий бульвар.

Уже в марте 2025-го начнёт свою работу приёмная компания южно-сахалинского филиала «Щуки», и с нового учебного года начинающие артисты приступят к полноценному обучению. В планах у ВУЗа набирать не менее 15 абитуриентов на бюджетные места. Остальные будут поступать по целевым программам для театров Дальнего Востока и Сибири. Помимо этого, в институте будут учиться будущие педагоги для школьных театров.

— Наш остров становится центром развития театрального искусства на Дальнем Востоке. У нас много творческих детей и молодежи. Теперь им не придется ехать в Москву или другие города России, чтобы получить театральное образование. Наоборот, лучшие педагоги будут ехать к нам, чтобы передать свои знания в сфере актерского мастерства, режиссуры, подготовки сценариев. К нам будет стремиться талантливая молодежь со всего Дальнего Востока. Ведь именно здесь будет формироваться кадровая база для сахалинских театров, а также других регионов страны, — отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Преподавательский состав уже набран. Вести базовые предметы будут местные специалисты. А для специализированных курсов будут прилетать в островной филиал именитые преподаватели с Москвы.

– Открытие филиала одного из ведущих творческих ВУЗов страны сделает культурную жизнь региона ещё более насыщенной, а гастроли дипломных спектаклей статут ярким событием для жителей Сахалинской области, – отмечает министр культуры РФ Ольга Любимова.

Анастасия КАРАМУШКИНА.