В Южно-Сахалинске появилась тисово-кедровая аллея на площади аэровокзала

Теперь здесь растут 50 молодых деревьев ценных хвойных пород, занесённые в Красную книгу. Сотрудники аэровокзала Южно-Сахалинска приняли участие во всероссийской экологической акции «Сохраним лес».

– Мы с активно откликнулись на предложение Ространснадзора поучаствовать в акции по сохранению уникальной природы Сахалина. Надеемся, что тисово-кедровая аллея станет ещё одним украшением аэровокзала и будет радовать наших пассажиров, – говорит генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Акция «Сохраним лес» проводится с 2019 года и входит в национальный проект «Экология». Её цель – восстановление лесов, пострадавших от пожаров и вырубок.

Анастасия КАРАМУШКИНА.