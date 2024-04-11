Солдатская строевая

«Нам песня строить и жить помогает», – утверждает строчка из «Марша весёлых ребят» Василия Лебедева-Кумача и Исаака Дунаевского. Вот и дальневосточные песни имеют свою социальную направленность. К примеру, одни из них сопровождали солдат, служивших вдали от родных мест. Нередко в таких композициях обобщались исторические события, а сам характер песен был мирным и жизнеутверждающим.

В 1951 году поэт Аркадий Ситковский (1901 – 1964) и композитор Григорий Фельдман (1910 – 1963) написали песню «Запевала». В современном языке это слово встречается не часто, но в музыкальной культуре оно, безусловно, важное. Означает исполнителя, начинающего песню и увлекающего своим голосом окружающих.

В песне, о которой мы сегодня расскажем, узнаваемые дальневосточные реалии – Приморье, голубое море, сопки, которые противопоставляются степям и лесам. Что касается Курильских островов, то они воспеваются и в припеве, и в куплете:

Запевала, запевала в закарпатских пел горах,

А теперь он служит, братцы, на Курильских островах.

Наши прадеды бывали за Курильскою грядой –

край суровый обживали, не грозя другим бедой.

На Аляске по Юкону до хребта Скалистых гор

Знали русских поимённо, помнят русских до сих пор…

Звучат в тексте и зарубежные топонимы: Аляска, река Юкон и Скалистые горы, что высятся на границе Северной Америки и Канады.

В стихах Аркадия Ситковского отмечаются подвиги первопроходцев, обживавших суровый край и никогда не грозивших соседям бедой. «Наша песня строевая не войну, а мир несла» – именно на этих строчках сделан акцент в песне.

Исполняет «Запевалу» заслуженный деятель искусств РСФСР, 33 года являвшийся солистом Большого театра, Иван Скобцов. Современники говорили, что это «один из русских басов, который ближе всего подошёл к гению Шаляпина по глубине исполнения и тембровой окраске своего волшебного голоса». Помимо множества оперных партий, он записал золотую коллекцию песен. А в ней такие шедевры, как «Раскинулось море широко», «Вдоль по Питерской», «Дубинушка», «Вот мчится тройка почтовая», «Разлука» и другие. Скобцов любил петь и русские романсы. Главное, он понимал народную традицию исполнения таких песен и умело передавал в них своё ощущение народной души.

Сегодня в нашем проекте вы услышите Ивана Скобцова в роли запевалы. А мощи и красоты его голосу прибавляет мужской хор и оркестр под управлением Сергея Горчакова (1905 – 1976).

Поэт Аркадий Ситковский, сочинивший «Запевалу», был ещё и переводчиком с польского языка и языков народов СССР. В 1920 – 1930-е годы издал несколько поэтических сборников. Стихи и его переводы публиковались в тифлисских периодических изданиях «Заря Востока» и «Литературный альманах».

Елена Белобережская.