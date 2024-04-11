Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

4 января
- Почти ежедневно в Холмском и Невельском портах становятся под разгрузку суда, доставившие товары сахалинцам. Трудящиеся острова к Новому году получили сотни тонн муки, круп, мяса, консервов, фруктов, цитрусовых, масла, сгущённого молока, сыра, колбасных изделий, свежих и квашеных овощей. Среди промышленных товаров – шёлковые и шерстяные ткани, готовые платья, валяная и кожаная обувь, много галантерейных товаров, трикотажа. На остров доставлены радиоприёмники, швейные машины, кровати, музыкальные инструменты и другие товары.
6 января
- Питомник Южно-Сахалинского горкомхоза продолжает завозить семена и посадочный материал цветочных и древесно-декоративных культур. В декабре 1952-го получены авиапочтой три партии семян однолетних и многолетних культур – свыше 60 сортов. В их числе – гвоздики 9 сортов, астры 5 сортов, флоксы 4 сортов, маки махровые 11 сортов, левкои, семена бобов садовых, вьюнов и настурции, 15 кг конского каштана. Питомник принимает заявки от учреждений и частных лиц на приобретение семян.
(Продолжение следует).