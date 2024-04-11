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В ЗЕРКАЛЕ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Хроника 1952. (По страницам «Советского Сахалина»)

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Морской порт, г. Холмск. Фото: https://dzen.ru/

4 января

  • Почти ежедневно в Холмском и Невельском портах становятся под разгрузку суда, доставившие товары сахалинцам. Трудящиеся острова к Новому году получили сотни тонн муки, круп, мяса, консервов, фруктов, цитрусовых, масла, сгущённого молока, сыра, колбасных изделий, свежих и квашеных овощей. Среди промышленных товаров – шёлковые и шерстяные ткани, готовые платья, валяная и кожаная обувь, много галантерейных товаров, трикотажа. На остров доставлены радиоприёмники, швейные машины, кровати, музыкальные инструменты и другие товары.

6 января

  • Питомник Южно-Сахалинского горкомхоза продолжает завозить семена и посадочный материал цветочных и древесно-декоративных культур. В декабре 1952-го получены авиапочтой три партии семян однолетних и многолетних культур – свыше 60 сортов. В их числе – гвоздики 9 сор­тов, астры 5 сортов, флоксы 4 сортов, маки махровые 11 сортов, левкои, семена бобов садовых, вьюнов и настурции, 15 кг конского каштана. Питомник принимает заявки от учреждений и частных лиц на приобретение семян.

(Продолжение следует).

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