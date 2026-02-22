Состоялся традиционный Сахалинский лыжный марафон памяти И. П. Фархутдинова

В минувшие субботу и воскресенье серьезные лыжные разборки проходили на лесной дорого от села Лесное Корсаковского района до гостиничного комплекса Санта. Спортсмены боролись за призы и медали XXVII Сахалинского лыжного марафона памяти Игоря Фархутдинова. В общей сложности на старт соревнований вышло более 1500 поклонников этого вида спорта. Самому юному участнику забегов едва исполнилось три года и он покорял дистанцию в 200 метров, самый старший разменял девятый десяток и, несмотря на столь почтенный возраст, перед которым можно снять шляпу, покорил дистанцию марафона 30 км.

История Сахалинского лыжного марафона берет свое начало в 1987 году. В январе на очередном заседании президиума областного комитета физкультуры и спорта поступило предложение провести лыжный марафон, которому будет дан старт в Долинске, а финишировать спортсмены должны в Южно-Сахалинске. Сама идея членам президиума понравилась, однако дистанция из одного города до другого особой поддержки не получила. И вот тут слово взял тренер по лыжным гонкам Михаил Кройт. Он предложил провести марафон по лесной дороге от Лесного через Чеховский перевал и финишировать участники соревнования будут в городском парка имени Юрия Гагарина в Южно-Сахалинске.

Предложение пришлось по душе членам президиума и идею Михаила Ефимовича поддержали единогласно.

Одно дело выдвинуть интересное предложение по проведению марафона, другое — как ее воплотить в жизнь. Все трудности подготовки дистанции легли на плечи Михаила Кройта, Василия Комышева и еще пяти энтузиастов этого вида спорта, которые помогали тренерам. На дистанцию они отправлялись рано утром, когда еще было темно, а возвращались в город, когда было уже темно. На протяжении месяца тяжелой работы, на четырех «Буранах» эти люди готовили лыжню к соревнованиям. И труд их был вознагражден теми, кто принял участие 8 марта 1987 года в первом лыжном Сахалинском марафоне.

Около 800 лыжников вышло на старт 32 километровой дистанции. Среди них были не только островитяне, но и гости из Белорусской ССР, Комсомольска-на Амуре и большинство из них подходили к Михаилу Ефимовичу и Василию Павловичу, чтобы выразить слова благодарности за отличную подготовку трассы, за уникальный марафон, который брал старт у берега Охотского моря и финишировал в Южно-Сахалинске.

Первым абсолютным победителем марафона стал мастер спорта СССР Юрий Власенко. Вторым финишировал Михаил Глущенко. Замкнул тройку призеров Николай Поляков. У женщин первой пересекла финишную черту Екатерина Ковалевич, второй — Анна Ермакова, третьей была Елена Полякова — супруга бронзового призера Николая Полякова.

На следующий год дистанция марафона увеличилась до 35 км. Победу праздновал Владимир Маншетов. Победителями в своих возрастных группах стали Александра Коротич, Анна Ермакова, Тамара Швецова, Ким Ки Су, Владимир Цветков, Фарид Файзулин.

В 1989 году Владимир Маншетов сделал своеобразный дубль, второй год подряд став абсолютным победителем.

С 1990 года Сахалинский лыжный марафон получил постоянную прописку и проводился в начале марта, а его дистанция стала также постоянной — 35 км. Трасса пролегала от Лесного до озера Верхнее в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина областного центра. Проведение гонки в начале марта является одной из привлекательных сторон марафона. Снежный покров в это время года довольно плотный на Сахалине, а температура воздуха не очень низкая.

Рекордсменом по викториям в марафоне на сегодняшний день является мастер спорта СССР Андрей Устинов. Четыре года подряд — с 1994 по 1997-й — он становился абсолютным победителем.

В девяностых годах судьба марафона, смело можно сказать, висела на волоске. И вот здесь главную роль в сохранении этих соревнований сыграл губернатор Сахалинской области Игорь Фархутдинов. Игорь Павлович сам был большим поклонником лыжного спорта, он сделал все возможное, чтобы этот замечательный проект продолжал развиваться, привлекая на соревнования лыжников из других регионов страны и дальнего зарубежья. Сам Игорь Фархутдинов выходил на старт Сахалинского марафона с 1996 по 2003 год и всегда пересекал финишную ленточку.

С конца 90-х участие в марафоне стали принимать иностранные спортсмены. Среди них были не только туристы из Японии и сотрудники компаний, осваивающие островной шельф, но и профессиональные спортсмены из Страны восходящего спорта и других стран. Именно поэтому в 2000 году распоряжением администрации Сахалинской области марафон получил статус «Международного». С этого времени он проводится под патронажем губернатора области.

И вот здесь возникает серьезный вопрос, который может вызвать неоднозначные мнения. Если первый марафон состоялся в 1987 году, то в 2026-м должен быть, согласно логике и его истории, не двадцать седьмым, а тридцать девятым. Получается 13 марафонов просто выбросили из истории и забыли о первых победителях и призерах.

Приятно в этот раз было то, что заслуженный тренер России Михаил Кройт учредил свой индивидуальный приз и вручил его абсолютным победителям гонки на 50 км классическим стилем. Почему за классику? Несмотря на то, что первые официальные соревнования коньковым ходом в нашей стране и за рубежом стали проводить с 1986 года, первые Сахалинские марафоны лыжники бежали только классикой. Любовь к этому лыжному ходу у нашего тренера-ветерана сохранилась до сегодняшнего дня.

Что касается спортивных показателей двух дней марафона, то подробные итоговые результаты можно посмотреть, пройдя по ссылке https://skisakhmarathon.ru/results-2026 .

Назовем абсолютных победителей первого дня марафона.

Гонка свободным стилем 50 км.

Мужчины

1 место — Андрей Мельниченко (Красноярский край, Сахалинские медведи) — 2 часа 17 минут 15,3 секунды.

2 место — Андрей Зародов (Мурманская область, Русская зима) — 2:18:01,3.

3 место — Денис Спицов (Москва) — 2:18:02,2.

Женщины. 50 км.

1 место — Арина Кусургашева (Алтай) — 2:28:45,3.

2 место — Елизавета Шалабода (Приморский край, Русская зима) — 2:32:59,9.

3 место — Светлана Заборская (Ленинградская область) — 2:33:25,5.

Гонка свободным стилем 30 км.

Мужчины

1 место — Данила Карпасюк (Челябинская область) — 1:19:16,0.

2 место — Дмитрий Жуль (Красноярский край) — 1:19:16,4.

3 место — Евгений Семяшкин (р. Коми, Сыктывкар) — 1:19:16,9.

Женщины

1 место — Алина Кудисова (ХМАО-Югра) — 1:27:33,6.

2 место — Эльвира Алтапова (р. Татарстан, Казань) — 1:27:36,2.

3 место — Елизавета Еремеева (Камчатский край) — 1:28:39,1.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.