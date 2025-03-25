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«Советский Сахалин» подарил куклу-марионетку театру «Теремок»

Оксана Фёдорова с куклой-марионеткой Дровозяка.

В международный День кукольника корреспонденту газеты «Советский Сахалин» Сергею Кащееву захотелось сделать подарок корсаковскому театру кукол «Теремок».  Ведь сам когда-то в подобном работал.

В портовом городе живёт его друг Александр Щиколткин. У Александра золотые руки и полный набор различных инструментов, а у Сергея – опыт. С утра они съездили в лес, нашли подходящую дровеняку. Не стали с неё даже кору снимать, чтобы поделка смотрелась фактурно, и за день успели сделать куклу-марионетку. Назвали её Дровозяка.

Друзья пришли в театр «Теремок» к окончанию репетиции. Сергей провёл мастер-класс по пантомиме и даже поставил с артистами импровизированный мини-спектакль по стихотворению Маршака. А потом Александр и Сергей подарили театру свою марионетку.

Руководит театром Оксана Фёдорова. Она пришла сюда двенадцать лет назад, окончив филфак сахалинского универа. Новому для себя делу училась у профессионалов в областном театре кукол. Там ей очень помогли. Взяли шефство и сейчас помогают. «Теремок» не намного младше областного театра. В этом году ему 40 лет. В апреле коллективу вновь подтверждать звание образцового.

Сергей Ткачёв.

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