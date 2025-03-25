Парадокс: если отменить охоту – погубим животных

Никто не задумывался, почему человечеству не приходит в голову просто запретить охоту? Ведь тогда, по мнению некоторых любителей природы, должно наступить всеобщее благоденствие: в городских парках дети играют с лисятами, мальчишки бегают наперегонки с осмелевшими зайчиками.

Но на самом деле произойдёт неотвратимое наказание – вымирание животного мира. Существующую цепочку – охотник-жертва-охотник, выстроенную миллионами лет эволюции, разрывать нельзя. И выключение человека из этой цепочки – это высокомерное выключение человека из природы. Возведение его на пьедестал Высшего Судьи и Создателя. А таковым может быть только Природа. Она же Бог.

Повыбивали за хорошие премии всех волков в нескольких притундровых районах Северного Урала. С благими, естественно, намерениями защитить оленей. С вертолётов стреляли. Из-под фар снегоходов. Варварски уничтожили. И что? У оленей мор начался. Поумирало их от болезней и эпидемий на несколько порядков больше, чем был отсев от волков – санитаров леса.

А вот пример кажущейся невероятной предусмотрительности хорошего егеря на своём участке. Как-то обратился к нам охотовед с просьбой посвятить несколько дней охоте на рябчика. Без лицензий. Зимой. С обеспечением тёплым жильём. И даже питанием. Приехали к нему с недоумением. Оказалось, что осенью был неурожай ягоды, рябины, калины, шиповника. На всех рябчиков до весны не хватило бы. Мы отохотились с хорошей добычей. Потом узнали, что такой щедрости не позволили себе его соседи-егеря. И у них рябчик помёрз. А кто не вымер от голода – мигрировал в его район. У него ягоды до весны хватило. Вот так он спас не только свой ареал, но и соседский. С его участка летом рябчик мигрировал на освободившиеся территории.

Призыв «не стреляйте белых лебедей» заставил ввести запрет на охоту на эту действительно очень красивую птицу на юге России. За 20 лет лиманы, озёра, реки Кубани и Ставрополья стали белыми от этих птиц. Совершенно не имея врагов, они расплодились бесконтрольно и бесцеремонно. При этом лебедь в радиусе 300 метров от своего гнезда уничтожает кладку соседей-уток. Такой у него инстинкт самосохранения. И не стало на юге диких уток. Повыбивали их грациозные красавцы. Вот она – порванная цепочка!

Конечно, природе вредят браконьеры. Убивать ради прихоти, наживы, получая удовольствие от самого убийства, – это преступление. Охота с лицензией, с ритуалами, с соблюдением законов природы и охотничьего кодекса чести, с обучением молодёжи завоёвывать добычу в честной, равной борьбе – это неразрывная цепочка, которую создала сама природа. Не нам её разрывать.

Почему же тогда становится всё меньше животных в лесах? Почему ширится печальный список «краснокнижных» братьев наших меньших?

Народнохозяйственная деятельность. Отвоёвывание у лесов территорий для сельхозугодий, дачных посёлков, автомобильных дорог. Мелиорация, осушение болот, фактор беспокойства – вот что уничтожает наших соседей по планете.

Но животный мир всё же приспосабливается к человеку. Жертвы тоже эволюционируют. Причём очень быстро. В моей юности в Невельском районе утки только что по щекам нам, охотникам, крыльями не хлестали. А сейчас стараются пролетать на несколько метров дальше расстояния выстрела. Как по рулетке.

Даже безмозглые рыбы, которых совсем недавно ловили на бамбуковую палку, толстенную леску и ложку вместо блесны, требуют тончайшей снасти, хитрейших поводков, воблеров, попперов, джиг-головок, селиконов, саб-приманок, тасманов, пропеллеров, джеркбейтов…

Любительская охота и рыбалка, если она не браконьерская и не промысловая, давно стала делом затратным. Дорогим. Только для удовольствия добытчика.

Не раз с друзьями считали: бензин, снасти, подкормки, снаряжение для ночёвки, экипировка, провиант, закуска – расходы на одну рыбалку становятся солидной суммой.

Один только патрон для выстрела в маленького, размером с кулачок, рябчика стоит около 100 рублей. За цену нескольких выстрелов можно купить в магазине курицу. А за одну охоту на дикую утку уходит целый патронташ. Ещё неизвестно, попадёшь ли. Плюс лицензия и полный список из затрат, упомянутый в расходах на рыбалку.

Но математическая железная логика мгновенно теряет смысл, когда на охоту или рыбалку собираешься с друзьями. Костёр, звёзды над головой, разговоры, утренняя зорька, азарт, уха, шурпа – о чём вы?! Время, проведённое с друзьями на рыбалке или охоте, в зачёт жизни не идёт!

Просто природу любим мы все. Но только не надо быть настолько высокомерным, чтобы любить её больше, чем должно её любить одно из звеньев простой природной цепочки.

Весна – это время, когда из берлог выходят медведи. А их на Сахалине, по подсчётам наших учёных, более 4 000 особей. Растений для их питания весной ещё мало. А они очень голодны. Поэтому могут искать пропитание на дорогах, на дачных участках, на помойках.

И чтобы не стать жертвой в упомянутой цепочке, хорошо бы знать несколько правил. Будьте осторожны! Ни в коем случае не поворачивайтесь к встретившемуся медведю спиной и не пытайтесь убежать. Чемпион олимпиад Болт бегает стометровку со скоростью 43 км/час. Даже если вы побежите со скоростью чемпиона мира, медведь бегает 60 км/час. Постарайтесь смыться незаметно. Деликатно.

Охотникам напомню, что охота на водоплавающую дичь (на селезня) состоится в южной зоне Сахалина с 1 по 10 мая. На боровую дичь – со 2 по 11 мая. В районе Охи – с 15 по 24 мая. В Красной книге Сахалина 265 видов растений и грибов, 90 видов млекопитающих (из них – 15 в Красной книге). Будьте внимательны! И помните об обязательном приобретении лицензий, нормах отстрела и правилах охоты весной. Если мы, охотники, не убережём природу, кто же тогда её сохранит?!

Сергей Кащеев.