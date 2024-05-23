«Спустить корреспондента под воду!» Ради нескольких строчек

В 1957 — 1962 годах Владимир Александрович Рябчиков работал собственным корреспондентом «Советского Сахалина» по Углегорскому и ныне несуществующим Лесогорскому и Красногорскому районам. В 1995 году, в канун 70-летия газеты, он рассказал такую историю.

Однажды из редакции позвонил заведующий отделом информации Константин Михайлович Грыщук. «Спустил» директиву: «Хватит писать о процентах и темпах! Требуется что-нибудь событийное, не­обычное, романтическое».

Стал думать, гадать, где найти эту романтику-экзотику. Остановил свой выбор на Углегорском УНР, т. е. управлении наружных работ (было такое строительное предприятие). У него имелись водолазы. В ту пору они ремонтировали ковш Шахтёрского портпункта. Решил написать о них: романтики у водолазов хоть отбавляй.

Пришёл в УНР, к его начальнику Корчинскому (имя, отчество, к сожалению, не помню). Так, мол, и так. Есть необходимость поведать читателям о деяниях рыцарей Нептуна. А для большего форса не прочь облачиться в водолазное одеяние, чтобы почувствовать, каково водолазу, когда он в пучине. «Согласитесь, — агитировал я начальника, — репортаж со дна морского — это если не сенсация, то около того».

Корчинский, расспросив о моём здоровье — в порядке ли сердце, как с дыханием, не припадочный ли я, — согласился на авантюру. Написал водолазному старшине: «Спустить корреспондента под воду!».

С этой запиской прибыл я в Шахтёрск. Прочитав её, старшина Лизунов попытался было отговорить меня от затеи. Дескать, зачем всё это, блажь. К тому же только что прошёл шторм, вода в ковше, как кисель, ничего не видно. Но я твёрдо стоял на своём. Лизунов, досадливо махнув рукой, стал меня инструктировать, как вести себя под водой, как пользоваться сигнальным тросиком. А главное — надо не забывать время от времени стравливать воздух. «Иначе, — предупредил он, — скафандр раздует, тебя завалит на бок, и ты всплывёшь».

С горем пополам затолкали меня в скафандр, подвели к трапу, по которому я приспустился в воду, затем надели шлем, закрепив его на скафандре, шлёпнули сверху по шлему, что означало сигнал на спуск, и я пошёл под воду. Стоял на дне, топтался, не отходя от места спуска, оглядывался, но рассмотреть толком ничего не мог, кроме каких-то железяк, валявшихся там и сям. «Как самочувствие?» — донеслось по телефону. «Нормально», — ответил я. И вдруг почувствовал, что меня потихоньку стало приподнимать и валить куда-то на бок. «Эй, эй!» — закричал я. «Что случилось?» — раздался обеспокоенный голос старшины. «Меня куда-то тянет», — ответил я. «Стравливай воздух, стравливай!» — последовала команда. Чёрт возьми, я забыл про клапан, что вмонтирован с правой стороны шлема. Скафандр переполнялся воздухом, оттого и потянуло наверх. «Всё, кончен бал», — объявил старшина, что означало конец моего подводного вояжа.

Репортаж о водолазах я всё-таки написал. Разумеется, не преминул сослаться на свой личный опыт.

Владимир РЯБЧИКОВ.

Об авторе

Рябчиков Владимир Александрович (1921 – 2001) работал в «Советском Сахалине» с июля 1957 года по июнь 1997-го. Был собственным корреспондентом в районах области, заведовал отделами сельского хозяйства, партийной жизни. Многие годы входил в состав редакционной коллегии. Неоднократный лауреат областного конкурса имени А. Чехова на лучшую журналистскую работу. Заслуженный работник культуры РСФСР.

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