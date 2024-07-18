Субсидии и дроны идут на взлёт. Вице-премьер Виталий Савельев осмотрел островные беспилотники и согласился расширить поддержку областных авиаперевозок

В Сахалинскую область прибыл заместитель председателя российского правительства Виталий Савельев.

Вместе с губернатором Валерием Лимаренко он посетил аэродром Пушистый в Корсаковском районе, где развёрнут образовательный проект «Архипелаг-2024», посвящённый развитию отечественных беспилотных авиасистем. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Виталий Савельев курирует национальный проект «Беспилотные авиационные системы», утверждённый в конце 2023 года. На аэродроме Пушистом он осмотрел выставку беспилотников, наблюдал демонстрационные полёты машин, выслушал доклады о технологиях производства и перспективных разработках роботизированных авиасистем.

– Результаты работы «Архипелага» впечатлили. Видны вовлечённость молодёжи, проработка решений заказчиками, производителями, всем научно-техническим сообществом. Проектные команды протестировали в реальных условиях технологии, определили потенциал внедрения их в экономику регионов – практически отработали госзаказ на услуги дронов, проведя учения с элементами экономической игры, – сказал вице-премьер правительства РФ.

Дроны давно трудятся в островной области: следят за лесными пожарами и дорогами, разыскивают стихийные свалки, перевозят биоматериалы и лекарства.

– Хотим, чтобы в нашем регионе отрабатывалась вся нормативно-правовая база беспилотной авиации. Самые успешные сценарии будем распространять по всей территории страны. Сегодня в России формируется целая отрасль беспилотной авиации. Виталий Геннадьевич Савельев – её родоначальник, а Сахалинская область – один из главных помощников. Наш регион официально назван научно-производственным центром по развитию беспилотной авиации, – сказал Валерий Лимаренко.

– Мы все находимся у истоков новой отрасли. Беспилотная авиация – будущее, мировые тренды, и мы идём в ногу со временем. Производим беспилотники, которые могут конкурировать на мировом рынке. Это работающий инструмент для народного хозяйства и эффективной работы экономики. Хочу поблагодарить Валерия Игоревича Лимаренко за внимание к беспилотной авиации. Благодаря его энтузиазму, я уверен, мы добьёмся успеха, – добавил Виталий Савельев.

На учениях отрабатывали пятнадцать вероятных сценариев применения беспилотников. Например, поиск незаконных свалок, мониторинг акватории, леса, строительных площадок и дорожного покрытия, ЛЭП и нефтегазопроводов. Учились использовать дроны для аэросъёмки, обнаружения незаконных захватов земель, поиска и спасения людей.

В учениях приняли участие больше пятисот человек, 92 компании изготовителей и разработчиков беспилотных систем, свыше 30 операторов услуг для этой сферы авиации, а также десять производителей запчастей для дронов.

Кроме посещения «Архипелага», в рабочий график Виталия Савельева вошло совещание по транспортному развитию региона. Участники обсудили доступность пассажирских перевозок, количество авиарейсов, работу морского транспорта и повышение мобильности островитян. Валерий Лимаренко предложил увеличить объёмы субсидирования авиабилетов для сахалинцев и курильчан на московском направлении, а также внутренних региональных линиях.

– Растут объёмы пассажирских авиаперевозок в Москву и внутри региона, например, на Курильские острова, – сказал Валерий Лимаренко. – Поэтому предлагаю увеличить число авиарейсов, на которые распространяется субсидия федерального бюджета. Тогда у жителей области будет больше возможностей путешествовать по доступным ценам.

– Проекты, которые предлагает глава региона, жизненно необходимы, и мы со стороны федерального правительства будем их поддерживать. Помимо увеличения числа льготных билетов, считаем важным скорое завершение строительства новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинска, – подчеркнул Виталий Савельев.

В первом полугодии перевозки пассажиров на внутриобластных авиалиниях выросли на шесть процентов к аналогичному периоду прошлого года. Островные авиаторы перевезли по области 57 290 человек. В планах региональных властей есть проект запуска авиалинии на Шикотан.

Кроме субсидирования авиаперевозок, власти региона считают важным ускорение строительства глубоководного морского порта в Корсакове. Там будет создан транспортный узел с мощностями рыбопереработки.

– Всё, что мы обсуждали, делается в интересах людей, которые проживают на Сахалине и Курилах, – подытожил Валерий Лимаренко.

Ирина НОВИКОВА.