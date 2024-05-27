«Своего государства не критиковать». О чём писали в газету в 1930-е годы

Практически ежедневно в редакцию приходят письма читателей. Сейчас, правда, традиционной почтой пользуются реже. Многие предпочитают звонить по телефону или обращаются по электронке.

В былые годы «Советский Сахалин» получал несколько тысяч писем в год. Что-то публиковалось, часть писем пересылалась для принятия мер в различные инстанции, а некоторые послания по разным причинам оседали в архивах.

Мы решили порыться в этих архивах — личных, редакционных и государственных. Нашлось много интересного, на что любопытно взглянуть с высоты 2024 года.

СТЫД И ПОЗОР ТАК ДЕЛАТЬ

Уважаемый редактор газеты «Сов. Сахалин», прошу поместить мою заметку «Партиец критикует грузчика».

4 июля с. г. на пристани при погрузке пустых бочек на автомобиль молодой грузчик Дубенко по ошибке или, вернее, по незнанию, что внутри бочки что-то имеется, что и с каждым спецом, получающим 400 руб. в месяц, может случиться, коснулся наполненной бочки. Младший экспедитор отдела снабжения АОО предупредил, чтобы брал пустую. Тут же рядом стоял старший экспедитор отдела снабжения АОО тов. Новосельский. С иронической ужимкой и насмешкой, с материнским словечком обратился он к Дубенко: «…, ты, рабочий, взялся управлять страной, а ничего не понимаешь. Хозяин — хозяйничай!».

Страшно в толпе удивились тому, как выразился начальник. Но одновременно некоторые граждане были довольны такой насмешкой над мозолкотым горбом грузчика, рассмеялись.

Удивительно, почему партиец, именующий себя старым партийцем с 1905 года, так скритиковал рабочего в присутствии толпы людей. Почему он не задумался, кого он этим критикует? И это неоднократно на подобный мотив изо рта т. Новосельского вылетает. Пора образумиться т. Новосельскому, своего родного государства не критиковать. Стыд и позор так делать.

Присутствующий. 8 августа 1930 года.

P. S.

Письмо в газете не публиковалось, было направлено в окружком партии.

КАК КАШИРСКИЙ ВТЁР ОЧКИ КОЛХОЗУ?

Бригада № 3 Каширского (колхоз «Труддисциплина») имеет плохие показатели по вылову рыбы. Это позорное отставание объясняется плохим руководством бригадира Каширского, который ведёт явно разлагательскую работу среди бригады.

Горбушечные невода во всех бригадах поднимаются по шесть раз в сутки. Эта бригада также должна была поднимать свой невод по шесть раз. Вместо этого бригада Каширского поднимала невод только два-три раза в сутки, а сам бригадир занимался очковтирательством, донося в правление, что «невод поднимался шесть раз». Такое же положение было и с круглосуточным дежурством, которого бригада не проводила, давая правлению колхоза ложные сведения.

Более того, по указанию бригадира Каширского большую часть горбуши вместо сдачи на промысел распродавали по рукам, а выручку распределяли среди ловцов.

Правление колхоза зевало, смотря на Каширского, и только потом сняло его с работы. Но этого мало! Нужно поставить вопрос о пребывании Каширского в рядах колхоза как дезорганизатора, разлагающего колхозную бригаду.

Пильвенский. 22 июля 1932 года.

ЧЕТЫРЕ КОЙКИ НА СЕМЕРЫХ

В общем семейном бараке живут комсомольцы-холостяки, которым приходится из-за семейных сидеть вечерами и очень тихо разговаривать. Потому что те ложатся спать в 8 часов вечера, а мы иногда приходим домой в 11 или 12 часов. И мы обсуждаем свои вопросы. А ведь нас живёт в одной комнате (и к тому же очень маленькой) шесть комсомольцев и один коммунист. Спим на четырёх койках, потому что больше негде ставить. Вот из-за этого получается и смех, и грех, потому что если Вальчук и Студенков первыми лягут на койку, то Стриганов или Викульшин волнуются оттого, что им приходится спать на краешке, а ночью падать.

Однажды ночью поднялся шум из-за того, что Студенков упал с койки. В это время семейные проснулись и начали нас ругать. На завтра написали заявление, что мы ночью просыпаемся и начинаем смеяться и мешаем спокойно спать другим. Мы все живые. Мы все живем с 1930 года на Сахалине и в таких условиях находимся. А ведь мы молодёжь и к тому же в большинстве районные работники и активисты. И когда уходим по району, на наши койки приходят другие, которые тоже приходят к нам из района. Наши соседи возмущаются тем, что у нас постоялый двор.

Бывает, что приходят девчата к нам, и тут идут разные толки о том, что мы сборища устраиваем вечерами. Но ведь мы, молодёжь, добиваемся веселья для себя, а его не устроить никак, потому что наш клуб отдали под общежитие, струнные инструменты из клуба все пошли на кавасаки и потерялись…

Утром и в обед нам часто приходится оставаться голодными, потому что столовая открыта с 6 до 8 часов утра, а мы ходим на работу в 9 часов, и в обед столовая открыта с 11 до 12. А мы работаем до часу, так как не все служащие. На ужин мы успеваем, стоим в очереди и ожидаем.

Коваленко, Тюренок, Стриганов, Студенков. 27 апреля 1935 года.