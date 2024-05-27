Коврижка, медведь и сфинкс. Это и многое другое можно увидеть в путешествии по югу Сахалина

Море, сопки, реки, лес – всё на островах завораживает дух. А если ещё и уехать куда-нибудь подальше от цивилизации, то впечатлений будет уйма.

И вот посчастливилось мне побывать на горе Коврижка. Находится она в 35 километрах на юг от села Шебунино Невельского района. Здесь заканчиваются сухопутные дороги. И это первая точка в путешествии к горе.

Село это хоть и маленькое, но с богатой историей. На месте современного Шебунина находилось японское поселение Минаминаёси. Некогда рыбацкое поселение. Но потом японцы здесь открыли шахту на месторождении бурого угля. После передачи Южного Сахалина СССР Минаминаёси переименовали в Шебунино, в честь русского топографа, который ещё в XIX веке делал снимки западного побережья Сахалина.

Дорога до села от областного центра заняла несколько часов. За это время мы наслаждались видами Ловецкого перевала, Татарского пролива, где ближе к Шебунино виднелся маленький остров Монерон. В селе пересели на более проходимый транспорт, ведь дороги до Коврижки как таковой нет. Путь лежит по морскому побережью, где нередко приходится пересекать реки, а то и вовсе «плыть» по волнам. Поэтому до пункта назначения мы добирались на мощном вездеходе, которому всё ни по чём.

По пути гид рассказывал, как спасали незадачливых туристов, которые на своих машинах ездили на Коврижку. То прилив застигнет, то в реке машину утопят или она вовсе сгорит. Добраться на своём транспорте до горы можно, но нужно чётко всё рассчитать: погоду, прошедшие дожди, время приливов. Ведь здесь нет дороги, есть только путь, на котором может произойти всё что угодно.

От Шебунино до Коврижки пусть и всего 35 километров, но ехали мы не меньше часа. По пути рассматривали живописные виды побережья, распугивали стаи чаек. Трепетное волнение появилось у всех, заприметив издалека необычную гору. А необычна она своей формой – невысокая, плоская вершина. Похожа на… кекс! Отсюда и название – Коврижка. Гора расположена на мысе Виндис и находится в море, связана с берегом небольшим песчаным перешейком. Издалека она выглядит как остров. Когда-то здесь жили айны, на её вершине даже найдены впадины древних жилищ. Высота горы небольшая, около 78 метров. Но забраться на неё не так уж и просто.

Большая часть подъёма – крутая тропинка, но последние метры приходится преодолевать, карабкаясь по канату.

Покорить вершину я не рискнула, страх взял верх. Но добраться до каната смогла. Отсюда открылся замечательный вид на сопки и море.

Дав время погулять по горе, гид собрал всех в дальнейший путь. Нам предстояло отправиться ещё южнее, до мыса Кузнецова, который был нашей финальной точкой путешествия. Но по пути ждал небольшой сюрприз.

В районе мыса Кузнецова есть небольшое фермерское хозяйство, где живёт… Медведь! Зовут его Лёха. Ещё медвежонком он был ранен охотниками, но его спасли. А вернуть в дикую среду не получилось. Попытки пристроить в зоопарк не увенчались успехом. Так и живёт Лёха уже много лет на ферме. За символическую плату на корм можно посмотреть, как мишка с удовольствием поедает сгущёнку, филигранно открывая банки. Так ещё и надавливает на неё лапой, чтобы до последней капельки съесть её содержимое.

Переживать за содержание Лёхи не стоит. Здесь у него свой просторный вольер с выходом к озеру и берлогой. И кормят на отвал.

Полюбовавшись лесным царём, мы двинулись дальше. Мыс Кузнецова встретил нас во всей красе: море, скалы, арки. Своё название получил в честь капитана 1-го ранга Дмитрия Ивановича Кузнецова, командовавшего в 1-м Амурским отрядом военных судов, который совершил переход из Кронштадта на Дальний Восток.

Здесь стоит заброшенный ещё в начале прошлого века японский маяк. В сравнении с маяком Анива он совсем крошечный.

С мыса открывается живописный вид на скалистый берег. В его необычной форме можно заприметить образ медведя с лапой у морды и египетского сфинкса. Но сахалинский величаво опустил свои лапы в Татарский пролив и смотрит в сторону мыса Крильон. А это самая южная точка нашего острова, которая находится на одноимённом полуострове. Но эту точку редакция «Советского Сахалина» покорит в следующий раз.

Уезжать не хотелось, мыс Кузнецова покорил своей красотой. Это, в общем-то, уникальное место. Здесь гнездуются редкие птицы, произрастают эндемики и краснокнижные растения. Неподалёку находятся лежбища сивучей и тюленей. А если повезёт, можно встретить и якутских лошадей, которых завезли сюда в советское время.

Вдоволь нагулявшись, мы прощаемся с этим волшебным местом. Нас ждёт путь домой, 170 километров до Южно-Сахалинска, и подготовка к новому путешествию по родным островам.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Айнская топонимика

Мыс Виндис получил своё название от айнов, которые называли его Вентисе. Это слово переводится как «скверное, нехорошее жилище». Так айны называли мысы, которые опасно было объезжать на лодке и приходилось обходить по берегу.

А вот мыс Кузнецова коренные жители Сахалина обозвали Сони, что в переводе означает «столбчатые рифы, камни».