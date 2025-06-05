Своим путём на большую сцену

Наши земляки Сумишевские крепко связаны не только родством, но и музыкой. От главы семьи Александра сыновья Валерий и Ярослав унаследовали отличный слух и голос. Более того, оба осуществили отцовские чаяния – стали известными ар­тис­та­ми-вокалистами. Причём самостоятельно, без продюсерской раскрутки, сторонних финансовых вливаний и имиджевых ухищрений. Скромные ребята, полагаясь лишь на свой талант, пошли, как оказалось, верным путём – воспользовались практически неограниченными возможностями интернета.

Выпускник Сахалинского колледжа искусств и Московского государственного университета культуры и искусств Ярослав открыл свой канал на YouTube. Там он выкладывал свои записи, флешмобы, песни, прозвучавшие на «квартирниках» (домашних посиделках с друзьями).

Популярности сахалинцу прибавили его проекты «Народный хит» и «Народный махор» (ресторанное словцо «махор» означает «крутой музыкант». – Прим. ред.). Они были задуманы в помощь талантливым, но мало кому известным певцам. Пройдя свой тернистый путь к большой сцене, Ярослав повёл за собой одарённых вокалистов, услаждавших слух преимущественно посетителей ресторанов. Он пел с ними дуэтом, представлял их на своём канале. Некоторых вывел на большую сцену. И сам стал народным любимцем, собрав в интернете более миллиона почитателей.

Ярослав участвовал в передаче «Три аккорда», с сольной программой выступал в Государственном Кремлёвском дворце.

Примечательно, что песню «Сахалин – Москва», которую мы сегодня представляем в проекте, специально для Ярослава и Валерия Сумишевских написали финалист «Народного махора» Герман Гусев и музыкант Ростислав Галаган. Братья Сумишевские спели её с большим чувством, и ясно почему: эта композиция об их малой родине, о городе Шахтёрске Углегорского района.

– Сахалин – место, где мы выросли, куда я с удовольствием всегда приезжаю в гости, – сообщил Ярослав. – Я не перестану говорить, как люблю Сахалин за его виды, красоту и его людей, которые там живут. Сахалин – это часть России, неотъемлемая и уникальная.

В репертуаре Сумишевских (Ярослав – участник нашего проекта. – Прим. ред.) не одна «островная» песня. Это своего рода музыкальные визитные карточки артистов и духовные нити, связывающие для них воедино Сахалин и столицу Родины.

Людмила Степанец.