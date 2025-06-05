Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

18 июля
- Идёт шахматный матч между спортсменами Сахалинского и Камчатского пароходств. В составе команды СМП играют перворазрядник Тетельбаум, третьеразрядники Морозов и Уваров. Для обдумывания хода шахматистам даются сутки. Ходы передаются по радио. Игра с каждым ходом принимает всё более острый характер. Моряки-шахматисты, находясь в плавании, по судовым радиостанциям следят за ходом матча.
24 июля
- В артели «Южносахалинец» заложено 30 т силоса. На рытье силосных траншей отличился тракторист Бердюгин. За 6 часов бульдозером он извлёк 350 кубометров земли. Чтобы выбрать вручную такое её количество, потребовалось бы 175 человеко-дней.
(Продолжение следует).