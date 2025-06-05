Хроника 1954. (По страницам «Советского Сахалина»)

Телятница Южно-Сахалинского совхоза А. Л. Царина за кормлением молодняка. Фото Григория СОКОЛОВА.

18 июля

  • Идёт шахматный матч между спортсменами Сахалинского и Камчатского пароходств. В составе команды СМП играют перворазрядник Тетельбаум, третьеразрядники Морозов и Уваров. Для обдумывания хода шахматистам даются сутки. Ходы передаются по радио. Игра с каждым ходом принимает всё более острый характер. Моряки-шахматисты, находясь в плавании, по судовым радиостанциям следят за ходом матча.

24 июля

  • В артели «Южносахалинец» заложено 30 т силоса. На рытье силосных траншей отличился тракторист Бердюгин. За 6 часов бульдозером он  извлёк 350 кубометров земли. Чтобы выбрать вручную такое её количество, потребовалось бы 175 человеко-дней.

(Продолжение следует).

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