Тихая гавань Содикова

В региональной дискографии можно найти немало музыкальных записей, в которых воспеваются не только Сахалин и Курилы, но и островная столица, посёлки и города области. Корсаков не исключение.

Ещё в 1986 году Николай Кравченко написал текст, который лёг в основу песни «Наш город у моря». Её первым исполнителем стала группа «Море» (руководитель Алексей Смирнов). Композиция понравилась землякам и стала музыкальной визитной карточкой города-порта. Была выпущена даже пластинка, ставшая раритетной.

Через 18 лет после этого события из Бухары в Корсаков приехал Шавкат Содиков. Художника по образованию с юности привлекала карьера вокалиста, но творческие планы ушли на второй план, когда в семье по­явился ребёнок. Нужны были деньги на квартиру. И родной брат, который занимался торговлей в Корсакове, позвал Шавката к себе в помощники.

Содиков надеялся за два года заработать на свой угол в Бухаре, но всё оказалось сложнее. В Корсакове семья снимала квартиру. Шавкат работал в торговле, по ночам таксовал. Когда жена ждала второго ребёнка, подрядился устанавливать пластиковые окна.

– Однажды я просто пел под гитару, – рассказывал Содиков, – и какому-то незнакомцу понравился мой голос. Он посоветовал обратиться в культурно-досуговый центр «Океан» к художественному руководителю Елене Дыбской. Я воспользовался советом и стал участвовать в концертах.

Первые слушатели разыскали меня в социальных сетях, спрашивали, будет ли сольный концерт и когда. А для этого, конечно же, были нужны авторские песни. Такую задачу я решил выполнить к своему 33-летию.

В соавторстве с московским поэтом Ларисой Бархатовой Шавкат написал и свою первую «региональную» композицию «Благословенный Сахалин». Она принесла ему популярность, а позже первое место на VII областном конкурсе «Песня Сахалину», посвящённом 75-летию образования островного региона в его нынешних границах. (Её мы представляли в проекте «Воспетые острова. – Прим. ред.).

Для музыканта и его семьи Корсаков стал уютной гаванью. И это ощущение Шавкат передал в авторской композиции «Тихая гавань», посвящённой городу-порту. Текст был написан в содружестве с анивчанкой Юлией Дацковской.

– Мне тогда сказали: песня классная, – сообщил Содиков. – Но имей в виду, до тебя про Корсаков уже был написан трек «Наш город у моря». Я нашёл его в интернете. Он исполнялся в классическом стиле и замедленном темпе. Чтобы песня жила долго, чтобы под неё хотелось танцевать, решил дать ей второе дыхание. Не претендуя на авторство, просто сделал аранжировку в танцевальных ритмах.

В этом году Шавкат отметил 22-летие творческой деятельности. Музыкант работает в культурно-досуговом центре «Океан» звукорежиссёром и вокалистом. Там же трудятся двое его сыновей – звукорежиссёр и пианист. Благословенный остров и город у моря стали любимыми для Содикова, его жены и четверых детей.

Людмила Степанец.

Песня «Наш город у моря» – Шавкат Содиков.