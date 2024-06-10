Тренер-легенда. Наш земляк Михаил Кройт воспитал не одно поколение лыжных гонщиков

Этот материал о заслуженном тренере России, заслуженном работнике физической культуры и спорта Сахалинской области я планировал написать в жанре интервью. Однако с первых минут нашей беседы понял: нет необходимости задавать вопросы. Михаил Ефимович подготовился к встрече, чтобы рассказать о своём пути в профессию и о нелёгком труде спортивного наставника.

Послевоенное детство

– Когда стал увлекаться спортом, уж и не вспомню. Одно могу сказать, в том большая заслуга отца. Он играл с нами, пацанами, в футбол, плавал на речке. На личном примере показывал, что здоровый образ жизни прекрасен.

Мне нравились лёгкая атлетика, игровые виды, часто выступал в составе сборной школы на различных соревнованиях. И всё же больше всего любил лыжные гонки. После войны жили бедно. Мы с пацанами делали лыжи из старых деревянных бочек. Разбирали их, запаривали доски в бане, чтобы загнуть концы. После давали «лыжам» высохнуть и отстояться. Мастерили для валенок нехитрые крепления из резиновых ремешков и ватагой отправлялись кататься.

На уроках физкультуры нам выдавали лыжи, и в школьных состязаниях я выигрывал гонки на три километра. Однажды пришёл к месту старта без лыжных палок. Учитель сказал, чтобы бежал без них, раз забыл. К своему удивлению, те соревнования я выиграл.

Как-то папа собирался в командировку в Чебоксары, и я попросил его купить мне лыжи. Представляете радость мальчугана, когда он стал обладателем первой пары своих настоящих лыж! В тот же день кузнец установил мне крепление под валенки.

Я очень любил на большой скорости кататься с горок. Не было ни одной, с которой бы не смог съехать. Как-то папа увидел, что хочу покорить очередной спуск, проскочив полубоком между двух берёз, и предостерёг: «А если не успеешь развернуться? Представляешь, последствия?».

Много добрых советов дал мне родной человек. Как-то по осени попросил перекопать огород, а когда пришёл на обед, увидел, что я отдыхаю.

– Неужели перекопал 10 соток?

– Да это было несложно, – отвечаю.

Посмотрел отец на пласты земли, перевернутые как попало, и сказал: «Запомни, сын, на всю жизнь. Если берёшься за работу, какая б она ни была, делай её так, чтобы не было стыдно перед людьми».

Я любил машины. С шестого класса часто ездил с лучшими водителями леспромхоза, они позволяли мне вести машину. После школы решил работать шофёром в леспромхозе, уговорил отца. Тогда мне было семнадцать. В отделе кадров числился станочником, а по факту перевозил лес на огромном прицепе. Спустя три месяца был признан лучшим водителем. Пришёл домой радостный. И вновь отец сказал своё веское слово: «Никогда не зазнавайся».

Армия закалила характер

Служить я мечтал на дальних рубежах, однако военкомат направил меня в войска ПВО в Москве. Попал в хорошую часть, где мог тренироваться. Через год нам устроили осенние отборочные соревнования по кроссу. Пятеро солдат с лучшими результатами получали право в сборной команде готовиться к лыжному сезону. Трёхкилометровый кросс надо было бежать в сапогах. На старт вышло 13 человек. Перед этим я сказал тренеру Николаю Гранкину:

– Товарищ капитан, кросс не покажет готовность спортсмена к зимнему спортивному сезону.

– А что, по-твоему, будет показателем?

– Только результаты на лыжне.

– Тогда будем ждать зиму, – парировал Гранкин. – А пока посмотрим ваши физические возможности в кроссе, солдат Кройт.

Занял я 12-е вместо и лишился надежд попасть в команду ПВО по лыжным гонкам. Счастливчики уехали на сборы на Урал, а я остался в части. Правда, договорился с командиром роты о ежедневных двухчасовых тренировках в Измайловском парке. Вернулась наша сборная, и тренер решил устроить контрольную тренировку. Капитан Гранкин не возражал против моего участия в ней. В той гонке занял я пятое место, чем удивил Николая Егоровича. Меня включили в команду. Стал участвовать в армейских соревнованиях и даже попадал в призовую тройку.

Мечте навстречу

Еще в 8-м классе я сказал папе, что хочу стать тренером по лыжным гонкам. Отец попытался меня отговорить. Он мечтал, чтобы я поступил в лесотехнический институт и продолжил его дело. Но я настоял на своём.

До окончания службы оставались считаные месяцы, когда из объявления узнал, что Центральный институт физкультуры Москвы набирает абитуриентов на первый курс. Среди профилирующих специальностей была подготовка тренеров по лыжным гонкам.

Тогда я внимательно читал газету «Спорт за рубежом», изучал статьи с карандашом в руке, особенно те, где речь шла о лыжных гонках. Раздобыл книжки заслуженных мастеров спорта Николая Аникина и Павла Колчина, в которых они подробно рассказывали о тренировках, тонкостях смазки лыж, давали полезные советы тренерам и спортсменам.

Конкурс в вуз был 12 человек на место. Успешно сдав физподготовку и экзамены, за три месяца до дембеля я стал студентом-очником.

А на последнем курсе ректорат собрал выпускников на встречу с председателем Сахалинского областного совета «Спартак» Владимиром Фроловым. Гость так рассказал о спортивной жизни острова и перспективах для молодых амбициозных тренеров по лыжным гонкам, что мы с супругой Надеждой решили ехать на Сахалин.

Было это в 1965-м. В аэропорту нас встретил Владимир Михайлович, помог с комнатой в общежитии, позже пробил ещё одну. А две комнаты по тем временам – роскошь. Трудовую деятельность я начал в спортшколе областного центра.

Огранка талантов

Хочется рассказать о воспитанниках. Пожалуй, самым талантливым из них был Володя Гулякин. Много лет назад на спортивную базу пришёл мальчик и спросил, как увидеть тренера Кройта. Показал записку от тренера из Тымовского и сказал, что тот рекомендовал ему продолжить тренировки у Михаила Ефимовича.

Норматив мастера спорта СССР Володя выполнил в 18 лет. В 1971-м выиграл гонку на чемпионате СССР. Но… пристрастился к спиртному. Как-то пришёл к нему в общежитие железнодорожного техникума, а в комнате дым коромыслом, запах спиртного. Тут же сказал Володе, чтобы перебирался ко мне. Отдали мы ему с Надеждой вторую комнату с условием: отбой в 21.30 и ни минутой позже.

Парень был талантливым не только в спорте. Забрали его спортивные функционеры в Латвию, там он нашёл себя в модельном бизнесе, но потерялся в спорте. Через полтора года написал мне, что очень хочет вернуться на Сахалин и тренироваться под моим руководством. Отказал ему, в чём до сих пор виню себя. Володю убили в бандитской разборке.

Алевтина Спиридонова пришла в мою группу мастером спорта. Три года не могла войти в тридцатку лучших лыжников на первенстве России, чтобы участвовать в чемпионате СССР. Попросил Алевтину принести дневник тренировок за последние два года. Изучая его, обратил внимание, что у неё за пиковой нагрузкой шёл спад спортивной формы. Принял неожиданное для неё решение – год занятий без скоростных тренировок и соревнований без цели победить. В итоге Алевтина сдала норматив мастера спорта международного класса. В её послужном списке призовые места первенства ЦС «Динамо», этапа Кубка мира в Ленинграде в 1984 году. Пять раз подряд Спиридонова становилась медалисткой Кубка СССР. Неоднократная чемпионка СССР входила в десятку сильнейших лыжниц страны (1970 – 1980 г.).

Не могу не вспомнить и самого титулованного сахалинского лыжника Сергея Новикова. Начинал он спортивную карьеру в Долинске у прекрасного человека, отличного тренера Юрия Аристархова. Когда Сергей учился в 8 классе, его наставник попросил меня взять под своё крыло его воспитанника. Уже на первой тренировке я увидел, какой алмаз для полной огранки мне подарил коллега из Долинска. Самое ценное, что Сергея не надо было заставлять трудиться на тренировках. Новиков – трехкратный чемпион Универсиады 2001 года, чемпион мира среди юниоров 2000 года в спринте свободным стилем. Участник трёх Олимпийских игр, бронзовый призёр этапа Кубка мира 2005 – 2006 года в эстонском горнолыжном курорте Отепя в классической гонке на 15 км, победитель этапа Кубка мира 2006 – 2007 в эстафете.

Мастера спорта, родные по крови

Среди воспитанников Михаила Ефимовича Кройта десятки талантливых людей, оставивших о себе добрую память в сахалинском спорте. Но рассказать обо всех в газетном материале не представляется возможным…

Кстати, в своём монологе Михаил Ефимович скромно умолчал о сыновьях Андрее и Александре и внуке Лёве. Всем им Михаил Ефимович привил любовь к лыжным гонкам. Все они – мастера спорта России. Посчитал он необязательным называть число своих воспитанников, ставших мастерами спорта, а их без малого три десятка, ещё пять спортсменов стали мастерами спорта международного класса.

Игорь КАРПУК.