Творческий тандем

Вячеслав Самаркин и Дмитрий Журбин – охинские одноклассники, друзья-товарищи и блогеры. Многие знакомы с их независимым развлекательным каналом «Спичка», который посвящён жизни на островах. Однако не стоит в названии канала усматривать нечто геростратовское, «поджигательное». Парни взяли за основу вариацию англоязычного слова «спич», что означает «речь», «разговор». Ведь, путешествуя по региону, они снимают видеосюжеты о городах и посёлках, их достопримечательностях и людях, с которыми с удовольствием общаются. И делают это творчески, интересно, честно, иногда под критическим углом, но не злобно.

Вячеслав и Дмитрий признаются, что им не по душе стереотип о том, что жизнь на островах скучная, провинциальная, серая. Они считают: Сахалин – классное место, где можно реализовать себя, заняться интересными делами и творчеством, достойно зарабатывать, ведь регион стремительно развивается.

В 2024 году Журбин и Самаркин совершили автомобильный «марш-бросок» от Южно-Сахалинска до родной Охи, в которой не были несколько лет. Останавливались в каждом городе и посёлке, снимали видео о местных достопримечательностях, общались с людьми в весёлой живой форме. А ещё они выпустили ролики, где сравнивали города Сахалина с аналогичными по численности городами России. Интересными получились видео о самой сильной метели на Сахалине, о фестивале «Крылья Сахалина» и «закулисье» аэропорта областной столицы…

В январе 2026-го Дмитрий Журбин и Вячеслав Самаркин порадовали своих подписчиков выходом в свет дебютного музыкального альбома «Сахалин». Он стал песенным продолжением видеотворчества блогеров. В альбоме семь разножанровых треков о Сахалине и Курилах, поданных в таком ключе, в каком острова видят и чувствуют местные жители.

У друзей возникла идея выпустить альбом. И она была реализована. Дмитрий – автор текстов, а музыкальная форма и вокальное исполнение создавались с помощью нейросетей.

Сегодня коллекцию нашего проекта «Воспетые острова» пополняет песня «Я с Курил» из дебютного альбома друзей-одноклассников. Искусственный интеллект задал треку ритмы регги. Не скучно получилось.

Людмила Степанец.