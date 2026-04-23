Хроника 1956. (По страницам «Советского Сахалина»)

27 июня
- На шахте «Макарьевка» треста «Александровскуголь» началась добыча угля в открытом карьере. Для вскрытия пласта с помощью экскаватора и бульдозера снят трёхметровый слой породы. Это первый открытый участок на шахте. Здесь горняки намерены добыть в ближайшие месяцы до 5 тыс. т топлива.
6 июля
- В Кировском районе возросли заготовки леса. Он идёт на новостройки области, шахты, целлюлозно-бумажные комбинаты. Здесь большие лесные массивы лиственниц, которым от 100 до 250 лет. Встречаются и 400-летние великаны высотой до 30 и более метров. Каждое такое дерево даёт до 6 кубометров деловой древесины. А в поймах рек Тымь и Белая растут 300-летние исполины-тополя.
(Продолжение следует).