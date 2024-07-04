Творчество пяти друзей

Песня «Вулканы судьбы» родом с Итурупа. Её текст и мелодия сложились в заповедных местах заказника «Островной». Сюда лет шесть назад к школьному другу (тогда главному лесничему Курильского лесхоза Андрею Кораблёву) из Санкт-Петербурга приехал Андрей Гридасов. В Ленинграде они учились в специализированной математической школе, сидели за одной партой, играли в дворовые игры…

Высшее образование получили в одном университете, только на разных факультетах. Кораблёв выбрал химический, а Гридасов, отслужив в армии, двумя годами позже стал изучать журналистику. Сейчас он известный профессионал с солидным послужным списком, в котором значится работа в «Ленинградской правде», партийных органах в Смольном, на телевидении, где в 1980-е годы Андрей пять лет вёл авторскую программу. Много ездил как лектор-международник. В должности шеф-редактора 20 лет посвятил еженедельнику «Экономика и время».

Когда же схлынула напряжённая интеллектуальная работа и пришло время заслуженного отдыха, Гридасов принял предложение Кораблёва несколько месяцев поработать в заповеднике и впервые прилетел на Итуруп. Здесь Андрей Григорьевич помогал в организации охраны, строительстве кордона, прокладке маршрутов. Как признаётся, смена деятельности разгрузила голову, а красота природы Итурупа и его славные люди оставили яркое впечатление.

– Однажды среди ночи проснулся оттого, что слова и образы сложились в стихи, – рассказал Гридасов. – Даже мелодия звучала… Это имело отношение к тому, что я видел, и к тому, как друг отстаивал неприкосновенность территории заказника, добиваясь для него федерального статуса.

Андрей записал текст в тетрадку с дорожными впечатлениями. Утром напел песню инспектору заказника Евгению Табалыкину (он занимался музыкой, играл в ансамбле). И услышал в ответ: «Классно, мне нравится. Жаль, у нас нет ни одного инструмента, не то бы я мелодию подобрал и мы спели».

Обстоятельства сложились так, что «Вулканы судьбы» обрели музыкальное сопровождение лишь через несколько лет благодаря Сергею Боровкову – ещё одному университетскому другу и одногруппнику Гридасова. Вы услышите композицию в его исполнении.

Ещё один друг Дмитрий Багров смонтировал клип к песне из фрагментов фильма, снятого на кордоне об Андрее Кораблёве видеооператором Сергеем Асауленко. Видеоряд чудесным образом дополнили снимки Евгения Табалыкина, признанного в России одним из лучших фотографов живой природы. Он приезжал в заказник «Островной» на съёмки.

Вот так в качестве подарка к Новому 2019 году пятеро друзей приготовили Андрею Кораблёву душевную песню-посвящение.

Сейчас журналист Гридасов работает в институте проблем региональной экономики РАН. Написал пять книг разного профиля. Одна из них – «Решение сложных экономических и социальных задач с помощью суперкомпьютера», созданная в соавторстве с известными академиками, признана лучшим экономическим изданием 2023 года.

Андрей Кораблёв в будущем году отметит 40-летие пребывания на Итурупе. А до этого он работал изыскателем и вулканологом в сахалинском институте морской геологии и геофизики ДВО РАН, возглавлял научные экспедиции. Сейчас на пенсии, но жизнь у него не скучная. Он увлечён фотографией и видеосъёмкой. Примечательно, что друзья созваниваются почти каждый день и вместе ежегодно путешествуют по миру, открывая для себя его красоту. В 2024-м их ждёт Марокко.

Людмила Степанец.