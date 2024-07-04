Пегов влюблён в Сахалин, а Подоляка ещё вернётся, чтобы влюбиться. «Советский Сахалин» работает на мероприятии дальневосточных журналистов и блогеров

В Южно-Сахалинске проходит конференция представителей средств массовой информации — Дальневосточный медиасаммит. Редакторы и корреспонденты областных и районных газет или каналов, радиоведущие, блогеры, специалисты по работе с общественностью 4 и 5 июля обсуждают профессиональные вопросы на круглых столах и набираются знаний на семинарах.

На встречу с дальневосточниками приехали обозреватель Юрий Подоляка, военный корреспондент Семён Пегов, политолог Евгений Минченко, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв и другие эксперты.

В программе также заявлены легендарные «пранкеры» Вован и Лексус. Редакция «Советского Сахалина» старается с пользой провести в этой компании два жарких дня в июле.

Юрий Подоляка: один в поле воин

Знаменитости на саммите у журналистов нарасхват. Но «Советский Сахалин» за сотню лет работы накопил успешный опыт перехвата — и вот уже на стенде газеты на вопросы редактора отвечает Юрий Подоляка.

На авторский блог «Мир сегодня…», который в мессенджере Телеграм ведёт этот военный обозреватель, подписаны почти три миллиона человек. Камера, микрофон, компьютер, приложение, чтобы набросать карту военных действий, и спокойный голос — вот и всё, что нужно Подоляке, чтобы завораживать зрителей.

Блог Юрия с первых дней специальной операции стал убийственной миной для машины украинской пропаганды, тюнингованной лучшими западными пропагандистами. Потому сложно поверить, что свой канал Юрий ведёт без сторонней помощи.

— В авторском блоге команда должна состоять из одного человека, — объясняет обозреватель Подоляка. — У меня команда большая, десятки человек. Но они работают на другие проекты. Авторский блог я делаю самостоятельно.

На Сахалине Юрий уже второй раз. Остров он видел лишь с борта самолёта, но в ближайших планах популярного обозревателя обширные поездки по Дальнему Востоку. Подоляка обещал вернуться на Сахалин, но перед этим ему нужно посетить Хабаровск и «Владик». С Дальним Востоком Юрий Подоляка знаком неплохо, в столице Приморья живёт друг и односельчанин его отца.

Узнав, что «Советский Сахалин» потратит часть правительственной премии на сбор и отправку на фронт аптечек первой помощи, военный обозреватель идею редакции одобрил сразу.

— Аптечки на фронте нужны постоянно, — отметил Юрий Подоляка. — Могут долго ждать своего часа, но в нужный момент спасут жизни.

Военкор рад, что у него есть нога

— Я сам из Смоленска, — сообщил популярный военкор Семён Пегов окружившим его журналистам областного канала. — Этот город называют «западным форпостом России». На Сахалине я ощутил, что это восточный форпост страны.

Пегов признался, что покорён островной романтикой и историей Сахалина.

— Вчера повезло подняться на пик Чехова, — признался Семён, — это незабываемые эмоции, я всем рекомендую. Я влюблён в этот регион и очень хочу проводить здесь больше времени. Обидно, что жители России мало знают об освобождении южной части острова от японских милитаристов.

— Именно здесь прекратилась Вторая мировая война, — Семён Пегов говорит о сахалинских событиях 1945 года горячо и, очевидно, искренне. — Когда я был в музее и слушал рассказы о подвигах советских солдат, освобождавших Сахалин и Курилы, мурашки шли по коже. Эти подвиги до сих пор недооценены. Мне кажется, это неправильно — нужно создавать об этом фильмы и снимать сериалы.

Семён Пегов на Дальнем Востоке бывает регулярно, поэтому отмечает: регионы заметно ожили, сюда едет много людей. На Сахалине он в третий раз, из Южно-Сахалинска вырывался в Охотское. Перед первым днём медиасаммита забежал в городской парк, где попробовал пройти деревянную полосу препятствий.

— Много людей переживает, как ваша нога, — не выдерживает мой коллега Ярослав Сафонов.

Ногу Пегов повредил под Донецком: газеты утверждают, что отважный военкор, не стесняющийся бывать в самых горячих сценах театра военных действий, повредил стопу на мине-«лепестке».

— Нога есть, — смеётся Пегов, отвечая «Советскому Сахалину», — и это уже прекрасно!

Наконец, распорядители отгоняют журналистов от их добычи, все проходят в зал, куда бодрым шагом с микрофоном наперевес влетает островной губернатор Валерий Лимаренко. И начинается пленарное заседание — стартовое событие медиасаммита, о котором мы расскажем в ближайших номерах.

Сергей МАКАРОВ.

Фото и видео Ярослава САФОНОВА.