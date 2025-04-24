Участник СВО Алексей Раменский рассказал о возвращении к мирной жизни

В рамках проекта «Героизация» администрация города продолжает рассказывать об историях наших земляков, участников СВО, которые возвращаются к мирной жизни. История Алексея Раменского — о его боевом пути и ценности дружбы с сослуживцами, активной гражданской позиции и опоре, которую он находит в увлечении туристическими походами по Сахалину и, конечно, в поддержке любимой жены Ольги.

Уроженец Корсакова Алексей Раменский проходил срочную службу на Тихоокеанском флоте, вернулся на Сахалин в 2021 году, работал в сфере торговли. В 2022-м, после начала мобилизации, принял осознанное решение отправиться в зону СВО добровольцем.

– Давал присягу в 18 лет защищать Родину… И когда страна столкнулась с серьёзными вызовами, нужно отдавать долг, – объясняет свой поступок Алексей. – Особое чувство ответственности было перед молодыми парнями, которым пришли повестки. Мы опытные бойцы, а значит, надо идти выручать ребят. Посоветовался с отцом, женой. Они, конечно же, очень переживали, но всё же поддержали моё решение.

Алексей прошёл серьёзную подготовку на полигоне, где получил необходимые боевые навыки под руководством опытных инструкторов. В зоне СВО находился с 1 марта по 1 сентября 2023 года. Получив тяжёлое ранение, был эвакуирован и 9 месяцев в госпитале проходил лечение и реабилитацию. Даже в этот период все его мысли были с боевыми товарищами.

– Убирайте, говорю, все трубки, мне надо туда, меня ждут ребята, – рассказал Алексей о своём состоянии после операции. Но медицинские показания не дают возможности продолжать нести службу на передовой. Однако после госпиталя и несмотря на ограничения по здоровью Алексей стремится быть полезным, некоторое время занимался обучением и наставничеством бойцов.

В настоящее время Алексей входит в гражданскую жизнь. Сейчас на Сахалине, отмечает мужчина, главная сложность адаптации к мирной жизни – это разлука с сослуживцами, которые в настоящее время выполняют свой долг в зоне СВО.

Важной опорой для него стали воскресные походы с группой единомышленников, в которых он участвует вместе с любимой женой. Это возможность провести время на природе, изучить родной край и отвлечься от городской суеты в дружной компании.

Не менее значимой стала волонтёрская деятельность. Вместе с супругой и товарищами Алексей активно участвует в сборе и отправке помощи на передовую. Он знает по собственному опыту, насколько для бойцов важны посылки из дома.

– Когда получаешь от друзей, от родных, от близких весточку… когда ещё кладут письма детские, то это за душу очень сильно берёт, – признаётся Алексей Раменский.

Особенно глубоко Алексея тронул поступок маленького жителя города, воспитанника детского сада. Ребёнок разбил свою копилку и передал небольшую сумму волонтёрам на помощь участникам СВО. В знак признательности ветераны СВО посетили дошкольное учреждение, чтобы лично поблагодарить коллектив и детей за их неравнодушие. Более того, Алексей решил сделать особый подарок: он обратился к знакомой мастерице с просьбой связать большого Чебурашку с названием группы мальчика – «Пчёлки». Эту именную игрушку, символ благодарности, он накануне вручил детям.

За мужество, отвагу и самоотверженность Алексей Раменский удостоен ряда наград – медалей «За отвагу», Суворова, «За укрепление боевого содружества», «Участнику специальной военной операции».

– Мы очень сильно ждали его, Алексей – наша гордость. Самое главное, что теперь он дома, – делится супруга Алексея Ольга Шабанова.

Женщина отмечает, что важную роль в процессе адаптации играет поддержка близких, а также та помощь, которая оказывается по линии Фонда защитников Отечества, агентства по труду и занятости населения, волонтёрских организаций и других структур. Различные мероприятия ориентированы как на участников СВО, так и на членов их семей.

Виктор ГОРОДОВ.

На заметку

2025 год объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом защитника Отечества. В Сахалинской области большое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции. Это направление находится под пристальным контролем губернатора Валерия Лимаренко. Администрация Южно-Сахалинска по поручению мэра Сергея Надсадина ведёт индивидуальную работу с каждой семьёй.