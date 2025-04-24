Дополнительный авиарейс свяжет Оху с Хабаровском

Он появится в расписании до 1 мая, в этом жителей Охи заверил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.

А основанием для изменений в расписании стала жалоба охинцев губернатору Валерию Лимаренко во время его рабочей поездки на север острова. Люди рассказали, что им трудно планировать свои поездки в отпуск и по другим делам, потому что рейсов на материк не хватает. Глава области дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства, теперь охинцам можно вздохнуть немного свободнее. Они смогут бронировать билеты до конца сентября.

Кроме того, в Охинском районе запустят сервис «Лист ожидания», куда заносят заявки от населения на авиационные, морские и железнодорожные поездки. Это позволяет видеть реальную потребность и при необходимости добавлять рейсы.

Антон СМОЛЯКОВ.