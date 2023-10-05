Ученье – свет из XVIII века. Первые школы на островах: какими они были?

В книге исследователя Бориса Полевого «Первооткрыватели Курильских островов» и других источниках встречается такая информация: местные жители Шумшу и Парамушира полагали, что смогут упреждать обман нечестных сборщиков ясака (натурального налога), если среди них будут люди грамотные. Как только до Северных Курил дошло известие, что в 1745 году духовная миссия архимандрита Иосифа Хотунцевского открыла на Камчатке школу для обучения грамоте ительменских детей, и северокурильчане захотели такую.

Их пожелание было исполнено. В 1749 году на остров Шумшу с Камчатки был послан отставной казак Шергин, в прошлом сборщик ясака на Курилах, с заданием в одном из айнских селений открыть начальную школу. Так на территории современной Сахалинской области появилась самая первая начальная школа. Но Шергин был человеком себе на уме и нередко норовил обложить местных жителей поборами в свою пользу. Это не понравилось населению, и оно потребовало прислать другого учителя. В 1752 году на Шумшу прибыл казак Бережной, а в 1755-м его сменил казак Рожков.

В 1756-м некий купеческий приказчик Семён Лом построил на острове часовню. Туда-то и перевели школу, просуществовавшую до 1785 года. Примечательно, что долгое время учителями здесь были айны, получившие образование в этой же школе. Первым таким педагогом в 1762 году стал Притцин.

Почему царские власти пошли на создание школы на далёком острове Шумшу раньше, чем во многих городах страны? Очевидно, правители тогдашней России помнили о крупном восстании ительменов на Камчатке в 1731 году. Чтобы упредить новый бунт, правительство вскоре стало насаждать христианство на Камчатке и создавать школы на полу­острове и Курилах. Ради спокойной обстановки и более лёгкого сбора ясака.

А на Сахалине первое общеобразовательное учреждение появилось в посту Корсаковский в 1875-м. По состоянию на 1884 год на острове работали начальные и высшие начальные школы. В первых, где преподавали миссионеры и церковные певчие, дети ссыльных поселенцев обучались три года. В высших начальных школах (такие были в главных населённых пунктах острова) дети свободного населения и желающие продолжить учёбу из числа окончивших начальные школы учились четыре года. Преподавателями были подготовленные люди. Тем не менее Антон Чехов, побывавший на Сахалине в 1890-м, нелестно отзывался об этих заведениях.

Владимир ЧУЙКО, член Русского географического и Военно-исторического обществ.