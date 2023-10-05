В подводной лодке мимо нужной остановки

Не знаю кому как, а мне очень некомфортно ездить в автобусе с «занавешенными» окнами. В последнее время оконные стекла часто облеплены различными рекламными листовками. И так густо, что не видно того, что происходит снаружи. Бывает трудно сориентироваться, куда и где едешь.

В некоторых автобусах стекла ещё и «украшены» покрытием с множеством чёрных точек, что тоже не улучшает видимость. Такое ощущение, что двигаешься в подводной лодке – непонятно куда и как.

Ладно бы остановки объявляли по громкой связи, но эта опция во многих автобусах не работает. Бегущая строка на мониторе над рабочим местом водителя малоинформативна и часто попросту врёт. Если в светлое время суток ещё можно сориентироваться в пространстве, то в потёмках, да ещё и в непогоду, это сделать много сложнее.

В прежние времена, помнится, автобусников критиковали за шторки, какие-то рюши, прочие изыски, ограничивающие видимость пассажирам. Вроде с теми проблемами разобрались, так теперь новые появляются.

И ещё один вопрос, волнующий многих. Почему на оконных стёклах в задней части кузова перестали размещать номера маршрутов? Для пассажира на остановке, а тем более приближающегося к ней, этот номер имеет важное значение. Он может принять решение: бежать ему к уходящему автобусу или нет. Молодым проще, а как быть пожилым людям или у кого больные ноги?

Сергей ВЛАДИМИРОВ, г. Южно-Сахалинск.