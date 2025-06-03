Уголовный Кодекс для бескультурья. Кое-кто не уважает чужой труд

Такой вывод приходит на ум, когда почитаешь сообщения с мест. Неизвестные вандалы разнесли обустроенный общественный туалет в Холмске. Возвели его для удобства граждан в людном месте, возле морвокзала. Поставить подобный объект горожане просили не раз, а когда он появился – очень кому-то помешал. Настолько, что там свернули унитаз, оторвали трубы.

Подобные происшествия в Холмске происходили уже не раз. 8 марта 21-летняя девушка с двумя подростками разгромила общественный туалет, поломав там металлические конструкции. Ущерб составил 23 тыс. рублей.

Видимо, войдя во вкус, 11 марта эта же холмчанка вместе с 15-летней школьницей снова пришла по тому же адресу. По итогу этого визита восстановленным конструкциям вновь потребовался ремонт.

Полиция нашла всех участников разгрома общественного туалета, были возбуждены уголовные дела по статье «вандализм, совершенный группой лиц».

В Макарове меньше года назад жертвой вандалов тоже стал общественный туалет. На улице Хабаровской в туалетной кабинке сломали замки, разбили обогреватель, унесли с собой бумажные полотенца и туалетную бумагу.

Еще один случай по похожему «сценарию» был в Долинске 3 года назад. Тогда подростки не ограничились простым разгромом модульного туалета на площади Ленина. Они подкараулили уборщицу, которая пришла наводить порядок, закрыли её внутри и не хотели выпускать. Теперь туалет открывают только во время массовых мероприятий.

Сложно сказать, что в таких случаях поражает больше – непонятное (может быть, даже маниакальное?) стремление сражаться с туалетами или же неуважение к труду коммунальщиков и вообще ко всем горожанам, для которых эти сооружения и поставили…

В целом случаи вандализма фиксируются у нас в области всё чаще. Как сообщили в региональном министерстве ЖКХ, объектами нападения нередко становятся общественные территории, которые появились в результате голосования самих же жителей по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Такие случаи были в Долинском, Макаровском и Курильском районах.

В Долинске неизвестные повредили малые архитектурные формы на комплексной научной детской площадке, возведённой благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО. В Макарове аналогичное непотребство совершили на благоустроенной годом ранее набережной: там от нечего делать разорвали повешенный на спортплощадке боксерский мешок. В селе Рейдово на Итурупе повредили игровое оборудование.

Все эти повреждения конечно, устранят. За счёт бюджета, в который идут наши налоги. Министерство ЖКХ просит напомнить жителям островов, что все общественные пространства создаются для их же блага и по их же решениям. И что забота и уважение к благоприятной городской среде может создать лучшее будущее для всех нас.

Вполне возможно, для некоторых граждан это будут просто пустые слова. Но за подобные преступления предусмотрено наказание по статье 214 Уголовного Кодекса РФ за вандализм. Это, в частности, штраф до 40 тыс. рублей (или в размере заработной платы либо иного дохода, осужденного за период до трех месяцев); обязательные работы до 360 часов; а также исправительные работы до одного года или же арест до трех месяцев.

Григорий РОСТОВЦЕВ.