Суд оправдал одного из двух фигурантов уголовного дела о покупке и сносе здания холмской «Чайки»

Весьма неожиданный поворот в громком деле, где фигурируют экс-министр здравоохранения области Алексей Пак и бывшая главный врач Холмской центральной районной больницы Светлана Мищенко. Последней Холмский городской суд вынес оправдательный приговор.

Хотя прокурор просил назначить ей условное наказание сроком на 4 года.

Дело Алексея Пака будет рассматривать южно-сахалинский горсуд 25 июня, заседания неоднократно откладывались.

История длится с 2017 года. Тогда у медиков появилась благая идея приобрести у Сахалинского морского пароходства здание гостиницы «Чайка» – отремонтировать его и переселить туда детскую поликлинику, которая ютилась в старой постройке. По материалам суда, с этим предложением Светлана Мищенко обратилась в региональный минздрав, его тогдашний глава поддержал заманчивую идею. Из казны на покупку бывшей гостиницы потратили 50 млн рублей. Реконструкцию предполагали начать в 2018-м, однако дело застопорилось: затраты на этот объект были незапланированными, найти в бюджете средства на ремонтные работы оказалось проблематичным.

В итоге крепкое здание постройки 1964 года оказалось в зависшем состоянии – прежние хозяева гостиницу продали и перестали отвечать за её сохранность, новые поставили процесс на паузу. Здание никто не охранял, и закономерно, что вначале не стало стёкол в оконных рамах, затем из помещений начала исчезать мебель.

Круглосуточная охрана появилась только в конце 2018-го. К тому времени по зданию уже пронеслись несуны.

Руководство холмской больницы подготовило документацию и собиралось вплотную заняться «Чайкой» в 2019 -м. Однако сбыться этим планам было не суждено: областное министерство строительства провело экспертизу, которая выдала заключение – здание бывшей гостиницы несейсмоустойчиво, поэтому размещать детскую поликлинику там нельзя. А ещё к тому времени созрело решение – возвести в портовом городе единый поликлинический комплекс, в котором разместится и детское лечебное учреждение.

Оказавшуюся невостребованной 50-миллионную постройку решили передать на баланс мэрии, но городу брать её под своё крыло совсем не хотелось. Ведь к тому времени «Чайка» потеряла товарный вид. Проведенная экспертиза признала состояние бывшей гостиницы аварийным. Было принято решение её снести. И снова за счёт бюджета.

Ликвидация аварийного строения осенью 2022 года обошлась ещё почти в 17 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело, следствие предъявило главврачу обвинения по пункту «в» части3 ст.286 УК РФ – превышение должностных полномочий, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Дело Светланы Мищенко находилось на особом контроле генпрокурора РФ, поскольку она являлась ещё и депутатом собрания Холмского муниципального округа.

В судебном заседании на протяжении почти двух лет пытались найти ответы на вопросы – могла ли крепкая на момент покупки постройка послужить ещё, поставь возле неё вовремя охрану? Знало ли руководство больницы о том, что здание «Чайки» не отвечает тем требованиям, которые предъявляются к медучреждениям? Не поторопились ли снести здание – возможно, его можно было вернуть в нормальное состояние и использовать по другому назначению?

Сама Светлана Мищенко свою вину не признавала. Взвесив её доводы и представленные следствием доказательства суд не нашел в действиях бывшего главного врача состава преступления и вынес оправдательный приговор, сообщили в пресс-службе Холмского городского суда.

Суд также отказал в удовлетворении гражданского иска о взыскании ущерба, причиненного бюджету страны и Сахалинской области. За Светланой Мищенко суд признал право на реабилитацию и возмещение вреда, связанного с уголовным преследованием.

Вынесенный приговор в законную силу не вступил.

Евгений АВЕРИН.