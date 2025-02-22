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В Аниве военные открыли музей СВО

В клубе Анивской войсковой части открыта первая экспозиция, посвящённая СВО.

Её собирают военнослужащие 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригады, рассказали в районной администрации.

Часть экспонатов для нужд военного музея передало командование бригады. В частности, трофеи, захваченные сахалинскими военнослужащими в ходе боевых действий.

Детям важно знать свою национальную историю и знакомиться с героическими подвигами земляков. В музее состоялась экскурсия для школьников, где представлен проект «Анива со СВОими». Подросткам показали, произведенные жителями Анивского района изделия для нужд бойцов специальной военной операции: тактическое одеяло и аккумулятор. Кстати, аккумулятор собран учениками школы им. Героя России Д.Ю. Плотникова.

Владимир Павлов.

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