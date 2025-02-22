Уважаемые сахалинцы и курильчане!

23 февраля мы вместе со всей страной отмечаем День защитника Отечества. Этот праздник пронизан глубоким уважением к людям ратного труда. Он полностью соответствует характеру нашего народа.

Нам, гражданам России, свойственно объединяться перед лицом угрозы независимости Родины. Так было во времена наполеоновского нашествия, когда дубина народной войны без пощады крушила иноземцев. В годы Великой Отечественной вся страна встала в строй или к станку и добилась Победы. И сегодня одни наши земляки сражаются с врагом в зоне специальной военной операции, другие всячески помогают воинам. Разрабатывают и производят беспилотные летательные аппараты, выхаживают раненых, плетут маскировочные сети и собирают посылки на фронт, перечисляют деньги на нужды обороны. Главное – никто не остался в стороне. Такая поддержка наших Вооружённых Сил наблюдается повсеместно.

Президент Владимир Путин объявил 2025 год в России Годом защитника Отечества. Это решение – ещё один знак безмерной благодарности страны своим воинам.

Поздравляю бойцов в зоне СВО, ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, военных, несущих службу на Сахалине и Курилах, всех, кто оказывает поддержку нашим Вооруженным Силам! Крепкого здоровья вам, счастья и благополучия!

С праздником! С Днём защитника Отечества, земляки!

В. И. ЛИМАРЕНКО, губернатор Сахалинской области.