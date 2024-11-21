В Макаровском районе перекрыли мост времен Карафуто. Одной местной достопримечательностью, привлекательной для туристов, может стать меньше

Мост расположен в селе Поречье, он соединяет берега реки Лесной по улице Привокзальной населенного пункта. Местные жители давно прозвали его Белым из-за характерной окраски. Этот объект интересен в архитектурном отношении, он постройки 1920-х годов.

Районные власти проинформировали о том, что по настоянию местного населения специалисты ООО «Наука» оценили состояние этого инженерного сооружения и пришли к выводу, что «определяющим фактором снижения эксплуатационных характеристик является полный износ мостового сооружения, а также значительный срок эксплуатации». Проще говоря, налицо признаки неизбежного старения, а потому, от греха подальше, лучше перекрыть по нему движение транспортных средств. Это позволит избежать развития опасных и критических дефектов, влияющих на безопасность, которые могут привести к тяжелым последствиям: травмирование людей, значительный материальный ущерб, неприемлемые экологические последствия.

Мэрия приняла к сведению рекомендации специалистов и приняла решение о закрытии автомобильного движения по мосту.

– Это не создает проблем для наших школьников, – говорит директор начальной школы с. Поречье Любовь Евдощук. – Другое дело, как быть людям, проживающим по улице Привокзальной вдоль реки. Перебираться на противоположный берег пешком? Я сама живу в районном центре, Макарове, и каждое утро добираюсь до работы по альтернативному пути, ведь есть современный, добротный мост через Лесную, расположенный дальше от устья этой реки. Старожилы говорят, что раньше, когда Белый был продолжением федеральной автотрассы, соединяющий юг и север Сахалина, дорожники следили за его состоянием и своевременно ремонтировали. В 2007 году ввели в эксплуатацию новый широкий и удобный мостовой переход, а старый остался «на память».

Главный архитектор районной администрации Анна Алексейчук поделилась собственным видением проблемы:

– Конечно, очень жалко, что такие исторические объекты ветшают, приходят в негодность. Это ведь тоже часть нашей истории. В черте Макарова есть мост, который называют Черным. У него такая же судьба – он давно «заброшен», хотя мог быть интересным объектом в туристическом плане. Есть юридическая закавыка: официально в районе нет ни одного памятника или памятного знака! Есть и финансовая сторона дела: а кто должен содержать, ремонтировать такие объекты? Муниципалитету такие затраты явно не по плечу…

Мысли вслух

Из архивных источников известно, что во время существования японского губернаторства Карафуто было построено несколько десятков мостов в Южно-Сахалинске, Долинском, Макаровском, Поронайском и Смирныховском районах. Дорожники говорят о том, что многие японские мосты удивительно хорошо сохранились. Но время берет свое, с нынешней нагрузкой они не справляются и современным требованиям не отвечают. Вот и приходится менять их на новые.

Владимир СЛАВИН.