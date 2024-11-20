В Московском метро можно прокатиться в вагоне с Сахалинской символикой

В тематическом поезде «Дальневосточный экспресс», который начал курсировать в московском метро, один из вагонов украшен изображением одной из главных туристических достопримечательностей – маяком Анива.

На нём расположился один из ключевых лозунгов всего поезда: «Дальний Восток для путешествий».

Во внутренней отделке вагонов можно проследить историю открытия региона, главные вехи его развития и прочувствовать современную привлекательность: новый кампус СахТех, программа дальневосточной ипотеки, объём строительства жилья и социальные преференции профессий врача, специалиста айти-сферы, учителя.

Особое внимание уделено защитникам СВО и шефской помощи регионам.

Заместитель председателя правительства области, руководитель представительства при правительстве России Александр Ремезов уверен: поезд не оставит равнодушными пассажиров.

– У посетителей московского метро наверняка появится стойкое желание посетить наш красивый, богатый край. Новые уникальные производства, высочайшие темпы строительства доступного жилья и потрясающие природные данные – всё это можно прочувствовать, увидев яркие фотографии, факты и графику. Добро пожаловать на Сахалин и Курилы! Двери открываются.