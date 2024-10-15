В Охотском море обнаружена лодка с пропавшими два месяца назад людьми, выжил один

Один человек из троих выжил после двухмесячного дрейфования в море на катамаране в Охотском море. Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, пострадавшему оказывается медицинская помощь.

9 августа два брата с 15-летним ребенком, сыном одного из них, отправились на катамаране “Байкат” от мыса Перовского, расположенного в Николаевском районе Хабаровского края, в сторону города Оха Сахалинской области через Сахалинский залив. Связь с ними была потеряна. Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта).

«14 октября судно обнаружено в акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края. Два человека погибли, один остался в живых, ему оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, пострадавший находится в шоковом состоянии. Он рассказал, что у них заглох мотор, из-за чего катамаран стал неуправляем. Сейчас мужчина находится на спасшем его рыболовецком судне, он будет доставлен в Магадан.

Уточняется, что расследование дела продолжается. Дальневосточная транспортная прокуратура контролирует ход расследования и продолжает устанавливать обстоятельства происшествия.