Роспотребнадзор разъяснил что делать, когда вы не согласны с ценой на кассе

Присмотрела в большом гипермаркете фен. Сумма на ценнике устроила. Но на кассе мне назвали сумму на 100 рублей больше. Точнее – эта сумма высвечивается на аппарате. Я удивилась. А мне говорят – это выдаёт штрих-код на вашем товаре. Мы тут ничего не придумываем.

Пригласили администратора. Вместе с продавцом они начали просматривать базу, ушло на всё это минут 15. В результате, после корректировки, аппарат выдал ту цифру, которая была на ценнике в торговом зале.

100 рублей для меня сумма не критичная, но мне важен принцип. Почему на ценнике ты видишь одно, а кассир пробивает другую сумму? В конце концов, можно это и не заметить, когда покупаешь не один товар, а несколько позиций. Да и кто сказал, что на кассе таким образом стоимость может увеличиться только на 100 рублей? С каждого (или даже через одного) по 100 рублей, как говорится, с миру по нитке…

Л. Тимофеева, г. Южно-Сахалинск.

Комментарий начальника отдела защиты прав потребителей управления Роспотребнадзора по Сахалинской области Светланы Якушевской:

– Согласно статье 10 Закона о защите прав потребителей, покупатель имеет право на достоверную информацию о товаре. Это относится и к цене. Продавец должен указывать его реальную стоимость. Гражданский кодекс говорит нам, что товар должен быть оплачен по цене, объявленной на кассе.

Сколько платить, если цифры на ценнике и в кассовом аппарате различаются? С подобной коллизией мы уже сталкивались.

В таких случаях первым делом нужно пригласить администратора и решать проблему на месте. Как и сделала ваша читательница. Если же вопрос не решается, потребитель вправе от покупки отказаться. С выданным чеком нужно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Наши сотрудники помогут грамотно составить претензию для обращения в суд за защитой своего права на достоверную информацию о товаре (статья 10 Закона о защите прав потребителей), на возмещение материального и морального вреда.

Отмечу, что обращение в Роспотребнадзор с подобными жалобами не является теперь основанием для проведения проверки, привлечения к ответственности – таковы изменения в законодательстве. Эти вопросы решаются в судебном порядке.