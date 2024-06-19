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В Северо-Курильском районе началась лососевая путина

Министерство по рыболовству Сахалинской области сообщило, что уже в первый день выловлено свыше 20 тонн красной рыбы. И компания «Алаид» даже организовала бесплатную раздачу населению свежевыловленной горбуши.

Программа «Доступная рыба» реализуется по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Региональный министр по рыболовству Иван Радченко отметил социальную ориентированность всех рыбопромышленных предприятий Северо-Курильского городского округа, которые круглый год делятся своими уловами с жителями района. И в других муниципальных округах по мере начала и хода промышленного рыболовства свежая горбуша будет продаваться по ценам значительно ниже рыночных.

Как уже сообщалось, наука прогнозирует в нынешнем году для Северо-Курильской подзоны объем добычи (вылова) тихоокеанских лососей на уровне 5,5 тыс. тонн.

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