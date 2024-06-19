Губернатор ответит на вопросы сахалинцев и курильчан в пятницу, 21 июня

Прямой эфир на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в официальной группе регионального правительства «ВКонтакте» начнется в 10:00.

Самой популярной темой обращений стал ремонт дорог. На втором месте – вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Сахалинцев волнует приведение в порядок домов и дворов, модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, подключение к экологически чистому топливу, приведение в порядок детских площадок. Также актуальными для жителей островов остаются темы качества и доступности медицинской помощи, строительства школ и ремонта детских садов, переселения из аварийного жилья, повышения транспортной доступности в период отпусков.

Обращение к губернатору можно оставить по телефону: 8(4242) 670-391.

Кроме того, вопросы принимаются в видео- или текстовом форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети.

Вопросы можно оставить и в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:

– Телеграм (https://t.me/limarenko_official);

– Одноклассники (https://ok.ru/valery.limarenko);

– ВКонтакте (https://vk.com/limarenko_official).

Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом:

– Телеграм (https://t.me/s/tsur65);

– Одноклассники (https://ok.ru/tsur65);

– ВКонтакте (https://vk.com/tsur65).

Все поступившие на прямую линию обращения будут отработаны, их авторы обязательно получат ответы, сообщает пресс-служба регионального правительства.