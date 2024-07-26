В Штабе общественной поддержки открыта горячая линия

Жители Сахалинской области могут оставить свои вопросы, предложения и обращения к кандидату в губернаторы Валерию Лимаренко в Штабе общественной поддержки. К сбору обращений подключены местные общественные приемные Партии «Единая Россия» в районах области.

– Сахалинцы и курильчане могут оставить свои вопросы, предложения, которые могут войти в программу дальнейшего развития Сахалинской области. Все обращения, которые поступают в наш колл-центр обрабатываются, рассматриваются и, соответственно, по ним оперативно принимаются решения. Где-то надо дать консультацию, где-то уже надо оказать помощь, – подчеркнул председатель Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Александр Кознов.

В Южно-Сахалинске Штаб общественной поддержки работает по адресу Дзержинского 40/1. Сюда может обратиться любой желающий со своими вопросами и предложениями. Горячая линия: 8 4242 500 090, а также +79248882320.

Страницы Штаба общественной поддержки кандидата в социальных сетях:

https://t.me/zalimarenko

https://vk.com/zalimarenko