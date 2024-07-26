Между селом Бошняково и Углегорском возобновилось движение

Его открыли для всех видов транспорта вечером, 25 июля. Пока только по одной полосе.

Как сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, на месте повреждения в кратчайшие сроки была уложена новая водопропускная труба. Ещё раньше дорожники смогли обеспечить проезд для автомобилей экстренных служб.

В работах по восстановлению дороги задействовали два экскаватора, два бульдозера и каток. Пять самосвалов снарядили для доставки щебня и других материалов, чтобы засыпать размытый дождями участок. Из-за них на отрезке между сёлами Лесогорское и Бошняково образовался провал глубиной 10 метров и длиной около 50. Он отгородил бошняковцев от внешнего мира. По иронии судьбы в тот же день, 25 июля на морской берег возле села выбросило большое количество селёдки. Люди собирали её ведрами – вдруг пригодится на время длительной блокады…

– Мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее завершить восстановление дороги и обеспечить комфортное передвижение для всех участников дорожного движения, — прокомментировал ход работ министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.

Дорожные службы рассчитывают завершить основные работы к концу нынешнего дня.

Потом нужно будет подумать – отчего подобное могло произойти и как не допустить такого вновь.

Сергей Рябов.