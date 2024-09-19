В соавторах – искусственный интеллект

Сегодня у нас необычная презентация, которую, впрочем, мы предвидели. Ведь с развитием компьютерных технологий просто не могли не появиться песни, созданные земляками в содружестве с искусственным интеллектом (ИИ). И вот южносахалинка Галина Аристархова стала первой такой участницей нашего проекта. Она прислала в редакцию «Гимн сахалинцев», мелодию к которому в заданном ею варианте (в стиле поп-музыки) написал и исполнил ИИ.

Мы попросили Галину Григорьевну рассказать, как создавалась песня.

– Я активный участник общественной группы «Сахалинцы» в соцсети «Одноклассники». Давно увлекаюсь сбором песен о Сахалине. В нашем сборнике их уже 201. Сама песен не пишу, а стихами балуюсь давно. В прошлом году группе исполнилось 15 лет, а в ней – 63 тысячи человек. Много уехавших с Сахалина. Они тоскуют по острову, очень жалеют, что с ним расстались. Мне хотелось юбилейному событию посвятить песню, выразив общие чувства людей, любящих Сахалин.

Однажды шла по городу, что-то напевая. И сами собой сложились строки припева, а потом и куплетов будущего «Гимна сахалинцев». Но я не музыкант. Обратилась к бардам. Один согласился, но, получив текст, не откликнулся. А тут увидела информацию о сахалинце, написавшем четыре песни с помощью искусственного интеллекта. Подумала: почему же я трачу время?

Нашла подходящую российскую компьютерную программу, выложила стихотворный текст, определилась с музыкальным стилем, понятным большому числу слушателей. И искусственный интеллект выдал два варианта песни. Первый не особо вдохновил, а второй очень понравился.

По словам Галины Григорьевны, ИИ даёт возможность прослушать его работу и выкупить за 49 рублей комплект из звуковой дорожки и видеокартинки с текстом песни. В противном случае трек отправляется в каталог, и любой желающий сможет его приобрести. Южносахалинка выкупила оба варианта. Сотрудничество с ИИ ей понравилось. Говорит, захотелось ещё два своих стихотворения положить на музыку.

Галина Григорьевна родилась в Александровске-Сахалинском. Потом в одиннадцать лет уехала с родителями в Хабаровский край.

– Мы очень тосковали по Сахалину, – вспоминает она. – Я рвалась, рыдала, мне ничего не хотелось, только на остров. Сюда я вернулась в 20 лет. И до сих пор у меня большая любовь к Сахалину. Уезжая в командировки или на учёбу, с первого дня страдала из-за разлуки с островом. Мне нигде так хорошо не бывает, хочу жить только на Сахалине. Мне идеально подходит его климат, и дышится здесь лучше.

Как профессиональный библиотекарь-библиограф большую часть трудовой биографии Аристархова посвятила работе по профилю. Шестнадцать лет трудилась в научной библиотеке СахКНИИ (ныне ИМГиГ).

– Я смело могу назвать себя первым библиотекарем Сахалина, освоившим компьютер. Впервые села за ЭВМ ещё в августе 1987-го, – рассказывает Галина Григорьевна. – Перед библиотекой ИМГиГ ДВО РАН стояла задача создать электронную базу данных из научных работ сотрудников института, и меня назначили ответственной.

Более десяти лет, работая в областной научной библиотеке, Аристархова занималась развитием информационных технологий в биб­лиотеках региона. Позднее шесть лет заведовала библиотекой с. Ключи.

Она с удовольствием фотографирует, снимает на камеру природу. Любительские снимки и ролики размещает в соцсетях. Мечтает с помощью ИИ создать анимацию к трём своим легендам об острове и уже работает в этом направлении.

Людмила Степанец.